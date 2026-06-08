生态旅游热度攀升——伊曼套—沙勒喀尔度假区吸引力持续增强

凭借秀丽的自然景观、清新的空气和宁静舒适的环境，伊曼套—沙勒喀尔度假区已成为众多游客亲近自然、放松身心的热门去处。为进一步提升旅游吸引力，北哈州目前正持续推进相关基础设施和服务设施建设。

基础设施持续完善

据北哈州创业与工业创新发展厅介绍，去年当地投入18亿坚戈，对度假区内20.6公里道路进行了中修。

为提升网络通信质量，当地铺设了5.2公里光纤通信线路，使7家度假基地接入高速互联网。

Фото: Айыртау ауданы әкімдігі

在安全保障方面，伊曼套湖和沙勒喀尔湖沿岸新建了两座现代化模块化救援站，总投资达1.1亿坚戈。目前，度假区内共有35个水上救援站投入使用。此外，自2025年起，当地还正式组建旅游警察队伍。

今年，相关基础设施建设工作仍将继续推进。根据规划，当地计划新增铺设12公里光纤电缆，进一步扩大度假基地网络覆盖范围，同时新建两处模块化旅游警察哨所，进一步加强旅游安全保障。

与此同时，度假区生态旅游路线建设也已列入计划。项目拟建设总长15.3公里的生态步道，并配套安装长椅、导视牌、围栏、垃圾桶及信息公告牌等设施。

旅游接待能力持续提升

去年，位于伊曼套湖畔的“凤凰”度假基地正式投入运营，可提供50个床位。

根据规划，2026年至2027年期间，伊曼套—沙勒喀尔度假区还将实施15个旅游项目，总投资额达33亿坚戈。

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与此同时，当地企业也在积极推进度假设施扩建和升级改造工作。“珍珠”度假基地已启动7栋冬季度假屋建设，并计划进一步扩大接待规模；扎纳巴耶夫私人度假基地新建成3栋别墅和1家餐厅；“卡兹胡尔特”度假基地扩建了双层住宿楼，目前正在建设1栋谷仓式度假屋和3栋别墅。

此外，“黑礁”度假基地去年完成现代化改造，对9栋度假屋共36个床位进行了全面升级；“阿扎尔”度假基地则新建了3栋木屋，新增30个床位。

人才培养为行业发展提供支撑

为满足旅游业发展需求，北哈州持续加强专业人才培养。

2024年，彼得罗巴甫洛夫斯克举办了基于国际世界导游协会联合会（WFTGA）标准的导游培训课程，共有13名学员通过认证。

去年，当地还围绕酒店管理、旅行社运营及导游服务等领域举办了多场专业培训和研讨活动。今年，相关部门计划继续开展导游转岗培训，并新增“包容性旅游”专题课程。

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与此同时，霍兹巴耶夫大学、泽内普学院和人文技术学院等教育机构通过开设旅游组织、酒店管理、导览服务及导游职业技能等专业课程，为行业培养了一批具备专业知识和外语能力的人才。

客源结构呈现多元化趋势

据北哈州创业与工业创新发展厅介绍，目前该地区游客仍以国内游客为主，占游客总数的94.5%左右。

国际游客主要来自俄罗斯、中国、德国、土耳其、白俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆等国家，其中俄罗斯及其他独联体国家游客仍是主要境外客源。

与此同时，近年来来自印度、韩国、波兰、美国以及其他亚洲和欧洲国家的游客数量也呈现增长趋势，显示出该地区在国际旅游市场上的知名度正逐步提升。