哈萨克斯坦医生短缺状况明显缓解

为满足地区需求，今年政府共拨出5000多个公费奖学金名额。自2024年10月以来，从事16个紧缺专业的254名乡村医生获得了每人850万坚戈的一次性补贴，2025年又有105名医生获得同样支持。

得益于一系列措施，全国医生短缺率下降了19%，中级医务人员短缺率下降了13%，农村地区医务人员缺口减少了17%。

自9月1日起，国家在六个主要方向（包括内科、儿科、外科等）开设实习课程，同时在儿科方向新增14个住院医师专业。为提高医生培养质量，教育部削减了通识课程学分，将基础专业课程的教学负荷增加10个学分，并全面引入国际培训标准。

此外，卡拉干达医科大学与喀山联邦大学首次启动“双文凭项目”，共有70名学生被录取；与此同时，政府正研究在哈萨克斯坦开设巴基斯坦医科大学分校的可行性。

为保障医务人员安全，政府已提议在《刑法》中单独设立针对袭击医务人员的条款，并与内务部共同制定行动计划，目前全国医疗机构内已设立152个警务岗亭。

与此同时，国家医疗机构中已有98%、私立医疗机构中76%签署了职业责任保险合同，保险总额达31亿坚戈。

