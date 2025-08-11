哈萨克斯坦食品生产规模四年增长1.4倍

数据显示，2021年至2024年间，食品生产总值由2.3万亿坚戈增长至3.3万亿坚戈，增幅达1.4倍。

2025年上半年，这一积极趋势继续保持，农业总产值达1.8万亿坚戈，比去年同期增长3.7%；食品生产增长10%，达到1.8万亿坚戈；饮料生产增长5%，达到5,668亿坚戈。

同一时期（2021—2024年），农业总产值增长11.3%，由7.5万亿坚戈增至8.3万亿坚戈。

其中，种植业产值从4.4万亿坚戈增至5万亿坚戈（+14%），畜牧业产值从3,117亿坚戈增至3,290.1亿坚戈（+5.6%）。在其他主要指标上，农业综合体产品出口额增长1.3倍，从38亿美元增至51亿美元；农业领域固定资产投资增长1.2倍，从7,725亿坚戈增至9,190亿坚戈；食品生产投资从1,183亿坚戈增至1,803亿坚戈；农业劳动生产率由2021年的人均340万坚戈提升至500万坚戈。

在国家扶持措施下，化肥使用量翻倍，从62.6万吨增至130万吨；农业机械更新率由4.3%提高至5.5%；谷物和豆类作物单产提高1.38倍，从每公顷11.0公担增至15.2公担；节水技术应用面积增长1.82倍，从25.88万公顷增至47.01万公顷。

大型牲畜数量从390.42万头增加至429.66万头（+10%），小型牲畜数量从992.34万只增至1,164.34万只（+17.3%）。

【编译：达娜】