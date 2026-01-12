哈萨克斯坦女生精通十国语言 目标解锁联合国所有官方语言

埃塞丽自幼便对各国语言展现出浓厚兴趣。起初，她通过互联网自主探索，学习了俄语、法语、英语和中文。随后，在参加专业语言课程的进一步深造下，她又相继掌握了西班牙语、乌兹别克语、意大利语和日语。

据悉，这位对世界文化与语言情有独钟的少女在小学一年级时，就能熟练背诵全球所有国家的首都。从三年级开始，她正式踏上了自学法语的旅程。

目前，埃塞丽能够流利运用的语言包括：塔吉克语（母语）、乌兹别克语（C1级别）、哈萨克语（C1级别）、俄语（C1级别）、英语（C2级别）、法语（C1级别）、中文（B1级别）、西班牙语（A2级别）、意大利语（A2级别）以及日语（N4级别）。眼下，她正积极备考汉语水平考试HSK 3级（B1）。

在谈及未来目标时，埃塞丽表示，她梦想成为一名环球旅行家，在旅途中能够用当地语言与不同国家的人们自由交流。

—每掌握一门语言，就像是获得了一把开启新文化大门的钥匙。我不会止步于此，下一步计划开始攻读阿拉伯语，希望最终能精通联合国的所有六种官方语言，-她说。

【编译：阿遥】