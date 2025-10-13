登山生态旅游是否能够崛起为哈萨克斯坦经济增长新引擎？

哈通社评论分析员探讨了这一趋势是否能够成为推动旅游业发展的新引擎。

生态旅游热潮席卷哈萨克斯坦

根据哈萨克斯坦旅游和体育部的数据，过去两年间，该国生态旅游人数激增40%，达到280万人。阿拉木图及其周边地区成为这一热潮的主要推动力。作为哈萨克斯坦旅游业的龙头，阿拉木图都市圈在游客数量和旅游收入上均位居全国首位。据国家统计局数据，2019年，阿拉木图及周边地区的旅游服务收入为420亿坚戈（约合7670万美元），2024年上半年增至471亿坚戈（约合8610万美元），2025年同期进一步攀升至565亿坚戈（约合1.03亿美元）。

哈萨克斯坦政府近年来大力推动生态旅游发展，通过基础设施建设、政策支持和国际推广，吸引了越来越多的国内外游客。尤其是在登山旅游领域，凭借壮丽的自然风光和丰富的文化资源，哈萨克斯坦正逐步跻身全球生态旅游热门目的地之列。

Фото: Максат Шагырбаев

国际经验的启示

全球范围内，成功的登山生态旅游案例为哈萨克斯坦提供了宝贵借鉴。土耳其的利西亚之路（Lycian Way）每年吸引约3万名外国游客，这条全长700公里的地中海步道以其历史遗迹和沿海风光闻名。最初由英国旅行家凯特·克洛（Kate Clow）推广，这条路线后来获得官方认可和政府支持，沿途配备了旅馆、咖啡馆等设施，为游客提供便利。

意大利的多洛米蒂山脉阿尔塔维亚1号线（Alta Via 1）是另一成功范例。这条被列入联合国教科文组织世界遗产名录的步道以其高难度和壮美景色著称，吸引了大量徒步爱好者。由于人气极高，专家建议游客提前预订沿途住宿。

冰岛的劳加维古尔步道（Laugavegur Trail）每年吸引多达10万名经验丰富的徒步者。这条多日徒步路线以其壮丽的山地景观闻名，沿途设有多个山间小屋，并严格规定游客只能在小屋或附近帐篷内过夜，以确保安全并减少事故。这些成熟的生态旅游模式为哈萨克斯坦提供了可复制的经验。

Photo: Kazinform

政府推动与未来愿景

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在年度国情咨文中强调了旅游业发展的战略重要性。他特别指出，阿拉木图在山地和滑雪旅游方面潜力巨大，并呼吁加快基础设施建设，同时推广鲜为人知的旅游目的地。

为实现这一目标，哈萨克斯坦启动了多项重大举措。其中，阿拉套市（Alatau City）的建设备受瞩目。这座被定位为“未来之城”的新城将包含一个绿色旅游区，计划打造一个四季皆宜的家庭度假胜地及其他旅游设施。今年9月，阿拉套市通过总统令获得“加速发展城市”特殊地位，为其开发提供了政策支持。

根据《阿拉木图山地旅游集群综合发展计划（2025-2029年）》，预计到2029年，外国游客人数将从68万人增至180万人，私人投资总额将达1963亿坚戈（约合3.58亿美元）。与此同时，《旅游产业发展规划（2023-2029年）》预计全国旅游业年投资额将增至2600亿坚戈（约合4.75亿美元），创造80万个就业岗位。

Photo credit: Kabar

生态旅游迈向新阶段

2025年，哈萨克斯坦首次正式采纳生态旅游原则，这一举措被认为是旅游业发展的里程碑。业内人士表示，生态旅游的规范化将为行业注入新动能，尤其是在登山旅游领域。

依托得天独厚的自然资源和日益完善的基础设施，哈萨克斯坦有望在全球生态旅游版图中占据更重要的位置。

登山生态旅游的兴起为哈萨克斯坦旅游业开辟了新天地。无论是借鉴国际经验，还是依托本地资源，哈萨克斯坦正以实际行动推动旅游业向高质量、可持续方向发展。随着阿拉木图山地旅游集群的加速建设以及全国旅游投资的持续增长，哈萨克斯坦的生态旅游前景可期，有望成为经济增长的重要支柱。

【编译：木合塔尔·木拉提】