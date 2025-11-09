生物多样性：如何守护哈萨克斯坦的自然瑰宝

生态宝地：科克舍套与生态旅游发展

哈萨克斯坦是中亚地区生物多样性最丰富的国家之一，拥有草原、森林、湖泊、沙漠与高山等多样生态系统。位于北部的阔克舍套及其布拉拜国家自然公园堪称生态保护的典范，这里记录有754种植物与469种动物，其中16种动物被列入《红皮书》。

在阿克莫拉州，一家名为“AQMARAL”森林农场的生态综合体正发展生态旅游，饲养约300头马鹿。游客可体验以鹿茸制成的“潘特浴（панта）”疗法，并参与自然教育活动。农场负责人表示，生态旅游不仅带动了地区经济，还增强了人们的环保意识。

保护稀有物种：从野鹿到野牛

农场兽医介绍，鹿群在冬季被分群饲养，春季剪角采茸，并始终受到严格的健康监测。值得注意的是，条纹马鹿已被列入《红皮书》，野外数量仅约1万头，非法捕猎仍是其生存威胁之一。如今，哈萨克斯坦多地的鹿场逐渐从销售产品转向发展生态旅游。

在布拉拜镇，生活着一种罕见的“欧洲野牛与美洲野牛杂交种”，这种动物体格强壮、毛发厚密、体重可达900公斤，主要栖息于保护区和动物园。

鸟类天堂：霍尔尕勒津自然保护区

位于阿克莫拉州的霍尔尕勒津自然保护区占地超过54万公顷，是哈萨克斯坦最大的自然保护区之一。这里栖息着346种鸟类、15种鱼类、46种哺乳动物，其中多数属于珍稀或濒危物种。

保护区被誉为“鸟类集市”，每年5月有数十万候鸟迁徙于此。其标志性物种是火烈鸟——它们终生配偶，共同孵蛋并抚育幼鸟。保护区内还栖息着多种苍鹰与金雕，生态学家指出，它们通过吞食动物尸体维持自然生态平衡。

目前，哈萨克斯坦共记录约500种鸟类，其中56种列入《红皮书》，约60种正面临灭绝威胁。

草原象征：如何调控赛加羚羊数量

哈萨克草原上最具象征意义的动物莫过于赛加羚羊。这种古老物种约占全球数量的98%，如今全国种群数量已达400万只，相比2003年的2万只增长了12倍。

然而，草原的农业开发、铁路建设等活动压缩了它们的生存空间。专家认为，应通过科学方式调节种群结构，并恢复天敌如狼的数量，以实现自然生态平衡。

科研与保护并行

保护区的职责不仅是保护动物，更包括科研与生态恢复。科学家们每年监测物种变化，研究迁徙规律，并与国际机构合作。近年来，保护区内甚至发现了美洲水貂与浣熊犬等外来物种。

此外，霍尔尕勒津湖区以渔业资源著称，冬季允许有限度捕鱼。保护区巡护员强调，其首要任务是保护自然生态与生物多样性。

生物多样性的“警报者”：里海海豹

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，保护生物多样性是国家生态政策的重要组成部分。他表示：“人类的破坏性行为已使里海海豹、粉红火烈鸟等珍稀动物面临威胁。我们必须珍视并守护自然赐予的生命财富。”

目前，政府已成立里海生态科研所与国家级里海海豹自然保护区。专家称，里海海豹是“生态系统健康的晴雨表”，其数量变化可反映海域污染与气候变化趋势。

重返家园：灭绝物种的再引入

哈萨克斯坦正在积极开展野生动物“再引入（reintroduction）”项目。2025年，来自捷克布拉格动物园与匈牙利国家公园的普氏野马（керкулан）重返托尔盖草原。这种野马曾在上世纪30年代因饥荒与猎捕而灭绝，如今再次在本土繁衍。

与此同时，两只阿穆尔虎已从荷兰运抵伊犁–巴尔喀什保护区，旨在恢复80年前消失的图兰虎种群。

保护体系与政策支持

目前，哈萨克斯坦拥有10个国家级自然保护区、14个国家公园与7个国家级自然保护区带。全国共有9个特殊保护生态区，其中包括雪豹栖息地。据最新数据，全国雪豹数量约为152–189只，种群保持稳定。

生态和自然资源部专家巴赫特然·伊萨哈耶夫表示，正在制定《生物多样性保护与恢复国家概念》，其中包括建立野生动物救护中心和扩大科学研究。

植物基因宝库：守护草原之绿

哈萨克斯坦拥有6300种植物，其中约500种为特有种（只在本国生长）。目前已有458种植物被列入《红皮书》。为防止濒危植物消失，国家建立了中亚地区首个野生植物种子银行，保存着1102种植物的5740份种子样本。

此外，全国森林覆盖面积超过1300万公顷。为应对气候变化，政府计划在2027年前植树20亿棵，目前已完成13.9亿棵的种植目标。

哈萨克斯坦通过保护区建设、野生动物再引入、种质资源保存与生态旅游发展，正在构建一套系统的生态保护机制。这不仅是保护自然的举措，更是保障国家可持续发展与生态安全的重要战略。

【编译：达娜】