哈萨克斯坦税务系统拟引入生物识别技术以遏制虚开发票

该草案旨在通过引入生物识别识别机制，提高税务流程的透明度，并有效防范虚开发票等违法行为。据财政部介绍，此举将有助于更加准确地识别责任主体，防止无关人员参与企业的财务与经济活动，从而进一步压缩地下经济的空间。

草案还指出，新机制将提升税收征管效率，增强税务数据的准确性和可靠性。文件本身不会带来明显的社会经济负面影响，更多是对已有实践的规范和明文确认。

该命令草案是对《税法典》近期修订内容的延伸，亦是哈萨克斯坦推进税务系统数字化、加强财政纪律的重要组成部分。

目前，生物识别身份验证技术在哈萨克斯坦已广泛应用于多个领域，包括访问司法与政务平台、申请贷款、开设银行账户和办理银行卡等。

据国家经济部数据显示，哈萨克斯坦目前的地下经济规模约为23万亿坚戈。截至2024年底，其占GDP的比重已下降至16.71%，同比下降近1个百分点。

【编译：达娜】