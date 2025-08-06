12:12, 06 八月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦税务系统拟引入生物识别技术以遏制虚开发票
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦财政部近日发布一项关于在国家税务机关中使用生物识别身份识别系统的行政命令草案，相关文件已公布在规范性法案公开讨论门户网站上，公众意见征集期截至2025年8月20日。
该草案旨在通过引入生物识别识别机制，提高税务流程的透明度，并有效防范虚开发票等违法行为。据财政部介绍，此举将有助于更加准确地识别责任主体，防止无关人员参与企业的财务与经济活动，从而进一步压缩地下经济的空间。
草案还指出，新机制将提升税收征管效率，增强税务数据的准确性和可靠性。文件本身不会带来明显的社会经济负面影响，更多是对已有实践的规范和明文确认。
该命令草案是对《税法典》近期修订内容的延伸，亦是哈萨克斯坦推进税务系统数字化、加强财政纪律的重要组成部分。
目前，生物识别身份验证技术在哈萨克斯坦已广泛应用于多个领域，包括访问司法与政务平台、申请贷款、开设银行账户和办理银行卡等。
据国家经济部数据显示，哈萨克斯坦目前的地下经济规模约为23万亿坚戈。截至2024年底，其占GDP的比重已下降至16.71%，同比下降近1个百分点。
【编译：达娜】