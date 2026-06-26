哈萨克斯坦医生赴阿富汗执行人道主义医疗任务 提供专科医疗服务

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦医生正在阿富汗继续开展人道主义医疗任务，为当地民众提供医疗援助，并与阿富汗医务人员分享专业经验。

此次赴阿医疗代表团由哈萨克斯坦创伤学、骨科、心脏病学、儿科、外科、泌尿科、呼吸科和流行病学等领域的知名专家组成。医疗团队由巴特佩诺夫国家创伤与骨科科学中心副主任赛力克·巴尔加扎罗夫（Серік Балғазаров）担任负责人。

Фото: Kazinform

医疗团队在阿富汗一家医疗机构开展工作。除为患者提供诊疗咨询外，哈萨克斯坦医生还与阿富汗同行联合开展检查，参加会诊，讨论复杂病例，并共同制定后续治疗方案。

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医疗团队特别关注因严重创伤导致运动功能障碍以及患有先天性畸形的患者。创伤骨科医生每天接诊患者多达40人，并从中筛选出需要接受手术治疗的复杂病例。哈萨克斯坦专家每天实施3至4例重建和功能恢复手术，帮助患者恢复身体功能，显著改善生活质量。

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在“阿富汗哈萨克斯坦医学日”活动框架下，哈萨克斯坦创伤骨科专家还向阿富汗方面捐赠了一批伊利扎罗夫外固定支架系统（Ilizarov apparatus）。该系统广泛应用于复杂骨折治疗、肢体畸形矫正和骨缺损修复。相关设备的捐赠将进一步提升阿富汗医务人员提供高技术医疗服务的能力，也是哈萨克斯坦推动国际人道主义卫生合作的又一贡献。

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这并非哈萨克斯坦医生首次向阿富汗民众提供医疗援助。去年11月阿富汗发生强烈地震后，哈萨克斯坦曾向当地派遣医疗队。哈方医疗专家在10天内完成44例手术，并为100余名患者提供了医疗服务。

据介绍，此次医疗任务是在哈萨克斯坦人道主义倡议框架下实施的。哈萨克斯坦代表团此次还向阿富汗运送了总计318.8吨人道主义援助物资。