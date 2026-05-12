哈萨克斯坦医生与IT人才持续短缺 医疗领域缺口尤为明显

据了解，哈萨克斯坦目前公布的紧缺职业清单涵盖50多个热门岗位，包括IT、医疗、工程及创意产业等领域。符合条件的高技能外国专业人员可获得在哈永久居留许可。

根据哈劳动和社会保障部信息系统数据，自2026年初以来，多类职业持续出现人才缺口。

其中，在Enbek.kz招聘平台上，妇产科医生岗位共有469个空缺职位，但仅收到100份简历；儿科医生岗位空缺448个，对应简历139份；麻醉与重症医学医生岗位则有300个职位空缺，仅75份简历投递。此外，肿瘤科医生、新生儿科医生及内分泌科医生等岗位同样存在明显人才不足。

与此同时，信息技术领域的人才需求也保持高位。其中，应用程序开发人员空缺岗位达509个，平面设计师岗位空缺355个。

哈方统一劳动合同统计系统数据显示，目前紧缺职业相关劳动合同已签署超过4.5万份。其中，软件开发人员约8000份，妇产科医生4600份，儿科医生4100份，应用程序开发人员3500份。

不过，外国劳动者签署的合同仅有55份，其中多数集中在“自动化工程师”岗位。

哈劳动和社会保障部指出，2025年Enbek.kz平台曾发布超过9000个紧缺职业岗位需求，其中医疗专业人员需求最为突出。总体来看，哈萨克斯坦本国劳动力市场基本能够满足大部分热门职业需求，但医疗领域长期存在的人才短缺问题依然较为突出。

【编译：达娜】