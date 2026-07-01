哈萨克族医生获颁中国共产党最高荣誉勋章

（哈萨克国际通讯社讯） 2026年7月1日，庆祝中国共产党成立105周年大会在中国首都北京人民大会堂隆重举行。大会期间，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向一批为国家和社会发展作出杰出贡献的人士授予中国共产党党内最高荣誉——“七一勋章”。

据了解，今年共有8人获得“七一勋章”。其中，包括一名哈萨克族医生——吾哈斯·苏来曼。

中国官方媒体介绍称，吾哈斯·苏来曼是“守护边疆人民健康的白衣卫士”。

“40余年来，他以马背为家、药箱为伴，不畏严寒酷暑，奔走于牧场和毡房之间，用默默坚守践行医者仁心和共产党员的初心使命。”介绍中写道。

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公开资料显示，吾哈斯·苏来曼曾任新疆塔城地区裕民县牧业医院内科副主任医师。自1975年参加工作以来，他累计接诊患者超过10万人次，成功抢救数千名危重病人，并亲手接生了3200余名新生儿。

凭借在基层医疗卫生事业中的卓越贡献，吾哈斯·苏来曼先后荣获“全国卫生系统先进工作者”“全国五一劳动奖章”“全国民族团结进步模范个人”等荣誉称号。

Фото: CCTV

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值得一提的是，“七一勋章”自设立以来累计授予37人，吾哈斯·苏来曼成为首位获此殊荣的哈萨克族人士。

据了解，“七一勋章”是中国共产党党内最高荣誉，由中国共产党中央委员会决定，中共中央总书记签发证书并颁授，于2017年7月22日正式启用。该勋章主要授予在中国经济社会发展过程中作出杰出贡献的中国共产党党员，一般每五年颁授一次。