梅西刷新纪录 阿根廷携埃及、哥伦比亚晋级世界杯16强

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯足球赛16强全部产生。阿根廷、埃及和哥伦比亚分别在淘汰赛中战胜对手，成功晋级1/8决赛。其中，阿根廷队长利昂内尔·梅西（Lionel Messi）还创造了世界杯历史新纪录。

在迈阿密进行的一场1/16决赛中，阿根廷队以3比2险胜佛得角队。第29分钟，梅西率先破门得分。尽管佛得角一度扳平比分，但阿根廷随后再入两球锁定胜局。比赛尾声，佛得角追回一球，但未能再次改写比分。

凭借本场比赛的进球，梅西将自己在世界杯淘汰赛阶段的直接参与进球数提升至12次，包括6粒进球和6次助攻。据统计，这是自1966年以来的最佳纪录，梅西也因此超越此前均以11次直接参与进球并列榜首的巴西传奇球星贝利（Pelé）和法国前锋基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）。

这也是梅西在2026年世界杯上的第7粒进球，以及个人世界杯生涯的第20粒进球。同时，阿根廷队长已连续8场世界杯比赛取得进球。

另一场比赛中，哥伦比亚队凭借约翰·阿里亚斯（John Arias）第14分钟的进球，以1比0击败加纳队，获得最后一张1/8决赛入场券。

埃及队则在与澳大利亚队的比赛中经过点球大战胜出。比赛第13分钟，埃及球员埃马姆·阿舒尔（Emam Ashour）率先建功。第55分钟，埃及后卫穆罕默德·哈尼（Mohamed Hany）不慎自摆乌龙，双方以1比1结束常规时间和加时赛。最终，穆罕默德·萨拉赫（Mohamed Salah）领衔的埃及队在点球大战中胜出，成功晋级。

至此，本届世界杯1/8决赛16支球队全部确定，分别为加拿大、巴西、巴拉圭、摩洛哥、挪威、法国、墨西哥、英格兰、比利时、美国、西班牙、葡萄牙、阿根廷、埃及、哥伦比亚和瑞士。

根据赛程安排，阿根廷队将在1/8决赛中迎战埃及队。