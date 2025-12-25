托卡耶夫：哈萨克斯坦是连接东-西方的“金桥”

托卡耶夫总统在讲话中表示，江布尔州社会经济发展情况良好，但该地区面临着重要而紧迫的目标。他指出，全面实现这些目标是州长和所有工作人员最重要的任务。

- 应进一步推荐该地区的经济发展。这方面既具备必要的条件，也蕴藏着机遇。相关工作已经积极展开，而且势头不容放缓。塔拉兹是一座汇聚了我们民族高尚精神、丰富文化、民族遗产和英雄传统的城市。这里至今仍保留着古代文明的痕迹。这座历史悠久的城市在我们人民心中有着特殊的地位。-他说。

国家元首指出，哈萨克斯坦人民为塔拉兹两千年的历史感到自豪。

- 这片土地上发生过许多历史事件，这些事件巩固了我们国家的根基。哈萨克汗国就建立在这片土地上。这座古城自古以来是交通枢纽。古代丝绸之路曾穿过古卡拉套山麓。这条著名的商队路线在新时代焕发出新的活力。连接西欧和中国西部的交通走廊也途经江布尔地区。因此，该地区的战略地位日益提升。江布尔地区正在蓬勃发展。-总统说。

Фото: Акорда

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦是连接东西方的一座黄金桥梁。我们必须明智地利用这一机遇。

- 与此同时，我国经济正经历着根本性的变革。我们已启动多项重要项目，旨在进一步推动国家经济发展。如今，我们已开始看到这些努力的成果。过去五年，国民经济增长率达15.​​8%。今年增速超过6%，创下2012年以来的最高纪录。人均GDP增长了47%。黄金和外汇储备以及国家基金资产总额达到创纪录水平，超过1250亿美元。今年，多斯蒂克-莫因特铁路二期工程提前投入运营。这是独立以来规模最大的铁路建设项目。短短几个月内，该线路新增货运量达600万吨。目前，莫因特-克孜勒扎尔段铁路正在建设中。-他说。

总统表示，今年将修建13000公里道路。

- 我们也高度重视航空运输的发展。目前，哈萨克斯坦正与世界各大城市建立直航，并已开通36条新航线。因此，哈萨克斯坦有望成为欧亚大陆的交通枢纽。这是一个具有战略意义的目标。此外，哈萨克斯坦已有90%的公民能够使用互联网。哈萨克斯坦是中亚第一个拥有星链网络的国家。我国在建筑业取得了巨大成就。今年以来，已建成住房面积超过1900万平方米，数千户家庭住进了新房。-他说。

【编译：小穆】