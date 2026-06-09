挪威赛事狂揽29.7分 阿萨乌巴耶娃登顶女子世界排名

国际棋联提供的数据显示，今年5月至6月间举行的挪威国际象棋大赛女子组比赛（作为纳入国际棋联女子积分赛体系的两项核心赛事之一）对全球女子棋手的排名格局产生了重大影响。

国际棋联指出，比比萨拉·阿萨乌巴耶娃凭借在此次锦标赛中的优异表现，单项积分狂揽29.7分，一举跃升至总积分榜首位。中国棋手朱锦尔以21.6分位居次席。两人均已超越了原排名第一的瓦伊莎丽·拉梅什巴布，后者目前排名第三。

男子组方面，乌兹别克斯坦选手诺季尔别克·阿卜杜萨托罗夫继续稳坐榜首位置。

国际棋联表示，经过5月份多场赛事的角逐，诺季尔别克·阿卜杜萨托罗夫在FIDE 2026–2027赛季积分榜上以微弱优势领先贾沃希尔·辛达罗夫。其中，阿卜杜萨托罗夫在"TePe Sigeman"锦标赛中斩获7.25分，而辛达罗夫在罗马尼亚超级国际象棋经典赛中获得8.53分，进一步缩小了双方的积分差距。

目前，美国特级大师法比阿诺·卡鲁阿纳以在波兰超级快棋与超快棋赛及罗马尼亚超级国际象棋经典赛中累计28.93分的成绩位列该榜单第三名。