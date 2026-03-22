时隔80年再现：突厥斯坦州举行“力士之石”举石仪式

活动期间，来自阿克莫拉州的著名力士阿尔曼·苏莱曼成功举起一块重达150余公斤的巨石，并将其稳稳安放在特制基座上。自此，这块巨石被正式赋予“力士之石”的荣誉称号。

Фото: Ризабек Нүсіпбекұлы/Kazinform

此次仪式是在突厥斯坦州政府支持下开展的“力士之石突厥斯坦州巡礼”考察活动第三天举行的。该项目是在“哈萨克力量地图”文化认知倡议框架内组织实施，旨在通过文化载体复兴民族英雄主义传统。

考察队领队、“力士遗石”民族体育与文化学院院长阿布赉汗·哈勒纳扎若夫强调了这一传统的历史意义。据他介绍，古时在哈萨克草原上，每当声名远扬的力士到访，民众都会邀请其展示“举石”技艺。

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—这是一项源远流长的特殊仪式。根据史料记载，奥特拉尔地区上一次举行类似仪式是在上世纪40年代，由传奇力士哈吉穆罕·穆奈特巴索夫完成。此后，国内再未举行过完全符合这一传统规范的仪式。今天的活动，正是对中断数十年的传统的一次延续，-哈勒纳扎若夫说道。

集会期间，当地德高望重的长者玛穆尔埃汗·哈勒纳扎若夫为力士送上祝福，并以赠马表达敬意。

—哈萨克有句古话：‘力士到，福气至’。这样的盛事在村里并不多见，向像阿尔曼这样杰出的青年致以敬意，是我们的责任，-长者表示。

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据历史记载，哈吉穆坎当年举起的巨石重约30至40普特（约合491至655公斤）。遗憾的是，这块巨石在1969年的洪灾中遗失。

时隔80余年，这项古老传统于2026年3月20日再次得以重现。专家指出，这一事件不仅具有体育竞技层面的意义，也蕴含着深远的文化象征价值。

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—能够在这片神圣的土地上，于纳乌鲁兹节前夕重现先辈的传统，我深感荣幸。祝大家节日快乐，愿祖国繁荣、人民安康！-力士阿尔曼·苏莱曼激动地表示。

阿尔曼·苏莱曼在桑搏、柔道、力量举等多项力量型运动中均取得了卓越成绩，是17届世界冠军、5届亚洲冠军，并多次刷新世界纪录。

【编译：阿遥】