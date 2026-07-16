时隔8年！哈萨克斯坦巴统石油码头恢复航空燃料转运

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦国家石油运输公司（KazTransOil）位于格鲁吉亚的海外资产——巴统石油码头（Batumi Oil Terminal）在中断8年后正式恢复航空煤油转运业务，并将成为经跨里海国际运输走廊（中间走廊）从欧洲向哈萨克斯坦供应航空燃料的重要物流枢纽。

据KazTransOil新闻处消息，2026年7月，巴统石油码头开始接收和处理由欧洲炼油厂生产的JET A1航空煤油，进一步丰富了码头可转运油品种类。

首批1万吨JET A1航空煤油已通过海运经黑海运抵巴统石油码头，目前正在码头储存，等待铁路罐车抵达后运往哈萨克斯坦。

JET A1是国际民用航空领域使用最广泛的航空燃料之一，对于保障飞机安全运行和航空运输的连续性具有重要意义。稳定的航空燃料供应不仅关系到哈萨克斯坦航空运输业的发展，也有助于提升国家交通运输能力和能源安全水平。

KazTransOil表示，此次恢复航空煤油转运业务，将进一步提升巴统石油码头的物流服务能力，推动中间走廊沿线货运发展，提高国际供应链的稳定性，并增强KazTransOil集团的区域物流和过境运输能力。

巴统石油码头是KazTransOil全资子公司，也是该公司在格鲁吉亚生产性资产的直接管理平台。作为专业化石油产品转运综合体，该码头不仅能够处理航空煤油，还可转运原油、燃料油、柴油、汽油、不同型号煤油以及液化烃气等多种石油产品。

数据显示，2026年上半年，巴统石油码头累计转运各类石油产品约72.5万吨。

业内人士指出，随着航空煤油转运业务的恢复，巴统石油码头在连接欧洲与中亚能源物流体系中的作用将进一步凸显，也将为哈萨克斯坦通过中间走廊实现航空燃料多元化供应提供新的保障。