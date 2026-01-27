中文
    哈萨克斯坦是否限制未成年人使用社交媒体？教育部回应

    （哈萨克国际通讯社讯）针对议员提出的限制14岁以下儿童使用社交媒体的建议，哈萨克斯坦教育部部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃在政府新闻发布会上作出回应。

    Ограничат ли казахстанским детям доступ в соцсети
    Фото: freepik.com

    她表示，未成年人使用社交媒体的问题确实具有现实紧迫性。目前，教育部已成立专门工作组，正在研究多种可能方案，以更好地保护儿童免受违法和有害内容影响。她指出，相关做法在多个国家已通过立法形式加以规范，因此这一议题仍处于开放讨论阶段，未来将广泛征求社会意见，包括家长群体、教育工作者以及媒体界的看法。

    据介绍，目前正在研究的措施主要包括三个方面：

    一是为未成年人单独规范SIM卡注册机制；

    二是对14岁以下儿童接触违法或不良网络内容进行技术限制和管控；

    三是在学校课程体系中加强媒体素养和数字安全教育，通过系统教学提升儿童的网络风险防范能力。

    朱勒德兹·苏莱曼诺娃强调，任何涉及限制儿童使用社交媒体的决定，都必须在充分听取社会各界意见的基础上作出。目前相关讨论仍在进行中，尚未形成最终结论。

    她同时指出，最终方案将与家长、教师以及媒体代表共同协商确定。

    【编译：达娜】

