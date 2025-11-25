哈萨克斯坦驻西安总领事出席第七届丝绸之路青年学者论坛

讲话中，哈萨克斯坦外交官介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫今年9月发表的主题为《人工智能时代的哈萨克斯坦：关键问题及其通过彻底数字化转型的解决方案》的国情咨文中提到的以现代化方式改进青年教育，将人工智能与经济发展相结合倡议。

此外，总领事介绍了为确保哈萨克斯坦社会经济发展而正在实施的主要改革和优先事项。

Фото: ҚР СІМ

他指出，哈萨克斯坦和中国之间的现代科学教育伙伴关系建立在两国领导人协调一致的战略方向之上——哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于建设知识型国家和发展新的学术领导中心的战略方针，以及中华人民共和国主席习近平提出的“一带一路”倡议。

据他介绍，根据托卡耶夫总统宣布2025年为“职业技能年”的决议，哈萨克斯坦高度重视培养国家经济发展所需的青年专业人才。为此，总领事馆定期组织领区内各省技术院校与高校之间的学生和专家交流项目。

Фото: ҚР СІМ

开幕式结束后，来宾们参观了发明家展览，并与来自人工智能、电信和空域开发、建筑材料生产、环境保护和沙漠地区开发以及蔬菜新品种培育等领域的科学中心专家进行了交流。总领事邀请参展商与哈萨克斯坦国内实验室开展合作项目。

【编译：小穆】