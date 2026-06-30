房产交易纳税新规：出售房产前需了解这些变化

（哈萨克国际通讯社讯）据曼格斯套州国家税务局消息，自2026年1月1日起，哈萨克斯坦新《税法》正式生效，财产增值所得税计算方式发生调整，纳税人今后仅需就实际增值收益缴税，而非按房产出售总价计税。

根据新规，应税收入为房产购买价与出售价之间的差额。例如，以2000万坚戈购入住房、2500万坚戈出售，则仅对500万坚戈的增值部分征税。

对于公寓、住宅、别墅、车库及停车位等不动产，持有期限仍是决定是否缴税的重要标准。自2026年1月1日起购买的不动产，需持有满两年方可免征增值所得税；此前购置的不动产仍适用原规定，即持有满一年即可免税。

税率方面，自2026年起实行累进税率。增值收益8500个月计算指数（约3670万坚戈）以内的部分，税率仍为10%；超过8500个月计算指数的部分，适用15%的税率。15%的税率仅针对超出门槛的收益部分征收，而非全部增值收益。

例如，以3000万坚戈购入、3500万坚戈出售房产，增值收益为500万坚戈，应缴税款为50万坚戈，即按10%的税率计算。

机动车及其他动产适用不同规定。若车辆自登记之日起持有未满一年即出售，出售所得增值部分需按10%的税率缴税；持有超过一年出售则无需缴纳相关税款。

此外，出售财产取得应税收入的纳税人须于出售次年的9月15日前提交270.00号税务申报表。例如，2025年出售房产，应于2026年9月15日前完成申报。

对于外国公民，新规规定无论持有期限长短，出售财产取得的增值收益均统一按15%的税率征税。