哈萨克斯坦十大最受欢迎的历史遗址

如今的哈萨克斯坦境内，保存着古城遗址、中世纪建筑遗迹、岩画以及与哈萨克民族历史密切相关的圣地。

1. 伊塞克古冢

伊塞克古冢是哈萨克斯坦最重要的考古遗址之一，位于阿拉木图州。这里发现了20世纪著名的“金人”——公元前5世纪的萨迦战士墓葬。这位战士身着金光闪闪的铠甲，佩戴武器和饰品下葬。

Фото: Kazinform

伊塞克古冢出土的文物展现了萨迦文化的富庶、金属加工技艺、宇宙观及社会结构。如今，“金人”已成为哈萨克斯坦的象征之一，代表着独立与民族团结。

2. 博佐克古城

博佐克是8至16世纪的古城遗址，位于阿斯塔纳附近。这座中世纪定居点曾是政治、经济和文化的核心。考古研究表明，这里居住着手工艺人、农民和牧民，城市还是贸易路线的重要节点。

Фото: bozok.kz

博佐克的建筑结构证明了当时城市文化的发达。挖掘工作中发现了住宅、防御工事和宗教建筑的遗迹。博佐克与哈萨克斯坦首都的历史息息相关。

3. 霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓

霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓位于突厥斯坦市，是14世纪奉阿米尔·帖木儿之命建造的建筑杰作，也是中亚最大的历史遗迹之一。

Фото: Ақорда

这座陵墓为纪念苏菲派大师霍贾·艾哈迈德·亚萨维而建，如今不仅是宗教中心，也是重要的历史文化地标。1994年，陵墓被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。如今，突厥斯坦被视为哈萨克斯坦的“精神之都”，成为国内外游客的新兴旅游目的地。

4. 沃特拉尔古城与阿雷斯坦·巴巴陵墓

沃特拉尔（中国古籍称之为“讹达喇”）是丝绸之路上的古城，历史上曾是科学与文化中心。9至12世纪，这里诞生了著名学者阿布·纳赛尔·法拉比，拥有图书馆、伊斯兰学校、清真寺和集市。沃特拉尔因其地理位置，几个世纪以来一直是政治与经济重镇。然而，1219年，成吉思汗的军队摧毁了这座城市。尽管如此，沃特拉尔在哈萨克斯坦历史上留下了不可磨灭的印记。

Фото: Anadolu Agency

沃特拉尔附近的阿雷斯坦·巴巴陵墓是重要的圣地。阿雷斯坦·巴巴是霍贾·艾哈迈德·亚萨维的导师，因此该陵墓是穆斯林朝圣的主要场所之一。

5. 萨莱楚克古城

萨莱楚克是13世纪金帐汗国时期建立的城市，位于今阿特劳州的乌拉尔河畔。作为丝绸之路的重要驿站，萨莱楚克曾是贸易、政治和文化的中心。14至16世纪，这里成为哈萨克汗国的政治核心之一，多位哈萨克汗王长眠于此，使其成为民族历史上的特殊之地。

Фото: Сарайшық музей-қорығы

16世纪末，萨莱楚克被毁，逐渐荒废。如今，其遗址已转型为露天博物馆，出土了陶器、武器、饰品和生活用品，仍在持续研究中。

6. 塔姆加利岩画

塔姆加利岩画位于阿拉木图州，保存了青铜时代的大量岩刻艺术，超过5000幅。这些岩画包括太阳神、狩猎场景、动物形象和宗教仪式，反映了古代人的世界观、信仰和日常生活。

Фото: Kazinform

2004年，塔姆加利岩画被列入联合国教科文组织世界遗产名录。如今，它是哈萨克斯坦考古旅游的热门目的地之一。

7. 古塔拉斯及江布尔州遗迹

塔拉斯是哈萨克斯坦最古老的城市之一，历史超过2000年。作为丝绸之路上的重镇，它曾是文化与贸易中心。塔拉斯保存了众多建筑遗迹，其中最著名的是艾莎·比比陵墓、巴巴吉·哈屯陵墓、喀喇汗陵墓和阿克尔塔斯建筑群，这些都是中世纪建筑的典范。

فوتو: stan.kz

艾莎·比比陵墓象征着爱情与忠诚，巴巴吉·哈屯陵墓以其独特建筑著称，而阿克尔塔斯建筑群至今仍是学者研究的未解之谜。

8. 乌勒套

乌勒套是哈萨克民族的圣地，自古以来就是突厥及哈萨克部落的政治与精神中心。这里有术赤汗陵墓、阿拉沙汗陵墓等历史遗迹。据史料记载，乌勒套曾是汗王与长老会晤、作出重大决策的场所。

Фото: egemen.kz

乌勒套展现了哈萨克斯坦历史的深厚根基，如今已成为国内旅游的重要地标。

9. 曼格斯套地下清真寺

曼格斯套地区以其独特的宗教文化遗产闻名，拥有多座地下清真寺，如贝克特·阿塔、肖潘·阿塔、沙克帕克·阿塔和卡拉曼·阿塔清真寺。

Фото: Маңғыстау облысының әкімдігі

这些清真寺建于11至19世纪，因凿石而成，建筑风格独特，反映了伊斯兰教在哈萨克地区的传播历史。其中，贝克特·阿塔清真寺尤为著名，每年吸引数千名朝圣者前来祈祷。

10. 瑟格纳克古城

瑟格纳克是15至16世纪哈萨克汗国的首都，位于今克孜勒奥尔达州。这座古城曾是重要的贸易、手工艺和政治中心，拥有伊斯兰学校、清真寺和集市。其位于锡尔河沿岸的战略位置，使其成为重要的防御要塞。

Фото: Қызылорда облысының тарихи-мәдени мұраны қорғау орталығы

在哈萨克汗国的形成与发展中，瑟格纳克扮演了关键角色。尽管多次被毁，这座城市在历史上占据了重要地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】