托卡耶夫总统：阿塞拜疆是哈萨克斯坦的特殊友邦和兄弟国家

会议议程涵盖交通、物流、数字化、燃料与能源综合体，以及文化与人文领域的合作议题。托卡耶夫总统指出，这一理事会机制充分体现了哈萨克斯坦与阿塞拜疆关系的特殊性质。

托卡耶夫在讲话中表示，理事会已成为双方就各领域合作达成共识与协调行动的重要平台。

“阿塞拜疆是哈萨克斯坦的特殊友邦和兄弟国家。两国拥有共同的历史渊源与深厚的精神文化纽带，民族气质与价值观高度相近。我们多层面的合作正是在这种牢固基础上不断发展。伊利哈姆·盖达尔·奥格雷，您此次对哈萨克斯坦的国事访问意义重大，尤其是在哈阿两国签署《战略伙伴关系及同盟关系条约》20周年之际，具有象征性意义。过去二十年间，我们建立了高水平的政治对话，奠定了稳固的法律与制度基础，推动两国在经贸和文化人文领域的持续合作。这一全面而务实的合作得到两国民众的真诚支持。” - 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还强调，哈萨克斯坦与阿塞拜疆关系达到今天的高度，首先得益于阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫的个人贡献和领导作用。

“我高度评价您对哈萨克斯坦的一贯的支持。阿塞拜疆今日的卓越成就与您坚强而富有远见的领导密不可分。特别是您在推动阿塞拜疆与亚美尼亚和平解决冲突问题上展现的政治意志与战略眼光，具有重大历史意义。这不仅体现了负责任的领导力，也为地区稳定树立了榜样。两国之间达成的协议标志着合作进入新阶段，拓宽了区域乃至域外的协作前景。哈萨克斯坦真诚为兄弟国家阿塞拜疆的成功感到高兴，并祝愿贵国在建设强大、进步国家的道路上取得新成就。” - 总统说。

他指出，哈阿关系潜力巨大，双方拥有充分的政治互信、共同的价值观以及促进两国人民进一步走近的真诚意愿，为合作的全面拓展奠定了坚实基础。

会议期间，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫也发表了讲话。

- “令人欣慰的是，我们在所讨论问题上的立场完全一致，同时，我们都有着共同的意愿，致力于进一步巩固两国间的同盟关系。” - 阿利耶夫说。

