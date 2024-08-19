16:24, 19 八月份 2024 | GMT +6
哈萨克斯坦实施绿氢、碳酸锂等多个化工项目
（哈萨克国际通讯社讯）哈工业委员会表示，到今年年底，哈萨克斯坦将有8家化工企业投入运营，预计投资129亿坚戈，将创造约350个工作岗位。计划投产的项目包括液氮、焦亚硫酸钠、化学试剂的生产，其中，约70%的计划产出将用于本国市场需求。
今年以来，哈萨克斯坦已经启动了两家化工企业—曼格斯套州的硫酸铵生产项目，以及阿拉木图的日化产品和个人护理产品生产项目。这些项目已投资41亿哈萨克斯坦坚戈，并创造了36个工作岗位。
另有投资约7900亿坚戈的22个项目正在实施中，涉及绿色氢能、碳酸锂、铀化合物、聚氯乙烯、顺铵膦酸铵和其他化工产品。根据计划，这些工厂将创造4700个工作岗位。工厂45%以上的产品将出口到周边国家。
从长远来看，正在规划总投资达13.4万亿坚戈的62个项目，这些项目将创造26000多个工作岗位。计划与国内外投资者共同启动聚乙烯、钾肥、硝酸铵、氰化钠和其他化工产品的生产。
化工行业的规划包括94个项目，总投资超过14.2万亿坚戈。这些项目完全投产后，将创造约31500个工作岗位。
【编译：木合塔尔·木拉提】