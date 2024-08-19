哈萨克斯坦实施绿氢、碳酸锂等多个化工项目

今年以来，哈萨克斯坦已经启动了两家化工企业—曼格斯套州的硫酸铵生产项目，以及阿拉木图的日化产品和个人护理产品生产项目。这些项目已投资41亿哈萨克斯坦坚戈，并创造了36个工作岗位。

另有投资约7900亿坚戈的22个项目正在实施中，涉及绿色氢能、碳酸锂、铀化合物、聚氯乙烯、顺铵膦酸铵和其他化工产品。根据计划，这些工厂将创造4700个工作岗位。工厂45%以上的产品将出口到周边国家。

从长远来看，正在规划总投资达13.4万亿坚戈的62个项目，这些项目将创造26000多个工作岗位。计划与国内外投资者共同启动聚乙烯、钾肥、硝酸铵、氰化钠和其他化工产品的生产。

化工行业的规划包括94个项目，总投资超过14.2万亿坚戈。这些项目完全投产后，将创造约31500个工作岗位。

【编译：木合塔尔·木拉提】