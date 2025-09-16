中文
    21:25, 16 9月 2025

    叶森纳林：拳击是哈萨克斯坦的传统，我们必须重振

    哈萨克国际通讯社讯）针对哈萨克斯坦拳击手在利物浦世界锦标赛上的表现，旅游和体育部体育与体能训练委员会主席鲁斯兰·叶森纳林发表了看法。

    Фото: gov.kz

    他谈及国家拳击队的未来规划时指出，近期取得的一系列成绩表明哈萨克斯坦拳击正沿着正确的方向发展。

    —国家队展现了经验丰富、技术娴熟的拳击水准。但我们不会止步于此。接下来的主要目标是2026年亚运会和2028年奥运会。目前我们已开始按计划备战，将认真分析不足，继续前行。-叶森纳林说。

    他特别强调了教练团队的贡献，尤其是外籍专家的加入。

    —在卡马乔等专家的指导下，体能训练取得了显著成效，使拳击手即便在第三回合也能保持节奏，展现了良好的身体素质。这说明我们的方向是正确的。-他补充道。

    当哈通社记者问到“表现欠佳的运动员是否会被新成员取代”时，叶森纳林回应：

    —我们有不少年轻拳击手储备，他们已准备好参加选拔。但首先必须搞清楚，为什么部分运动员在世锦赛上未能发挥出最佳水平。我们会进行分析，再做出具体决定。-他说。

    叶森纳林还谈到了拳击与摔跤之间的地位问题。

    —拳击无疑是第一运动，这是我们的传统，我们必须重振它。当然，我们的摔跤手同样具备潜力，尤其是在非奥运重量级别上。-他表示。

    【编译：阿遥】

