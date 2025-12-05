托卡耶夫致辞：志愿服务是推动可持续发展的重要力量

致辞全文如下：

尊敬的主席先生，女士们、先生们：

我非常荣幸在这场宣布设立“可持续发展志愿者国际年”的会议上发表讲话。

这一重要倡议反映了我们共同的愿望——加强志愿者的作用，进一步提升他们为国家和全球发展所作出的贡献。

哈萨克斯坦与国际伙伴紧密合作，提出了这一倡议。我们深信，志愿服务将成为激发公民参与的创造性力量，为推动可持续发展目标的实现注入动力。

在当今动荡的时代，志愿者承担着不可或缺的使命：他们在挽救生命、援助弱势群体以及巩固社会信任和团结方面发挥着关键作用。

联合国志愿者计划在全球范围内运作，将世界各地的人们凝聚在共同目标之下。而在联合国框架之外，全球仍有数以百万计的人积极投身志愿服务。

在哈萨克斯坦，志愿行动已成为社会生活的重要组成部分。“清洁哈萨克斯坦”全国性运动汇聚了数以千计的公民，他们愿意为环境保护贡献力量，推动环保责任文化的形成。该项目与联合国在可持续发展领域的全球倡议高度契合。

我们欢迎在联合国支持下推动阿拉木图建设为国际合作枢纽。联合国在阿拉木图设立中亚与阿富汗可持续发展目标区域中心，为实现这一愿景创造了新的机遇。

联合国志愿者计划次区域办事处在阿拉木图的设立，也体现了哈萨克斯坦在推动公民参与和全球伙伴关系方面的坚定承诺。

这些举措表明，只要我们携手合作、相互信任，就能够克服全球面临的挑战。

我们呼吁各国志愿者加入联合国在环保、社会包容和青年支持方面的倡议，分享经验，推进联合项目的落实。

哈萨克斯坦对联合国志愿者计划表示感谢，并呼吁进一步扩大合作，以提升青年、女性和偏远地区居民的能力建设。

今年是联合国成立80周年。在这一重要时刻，我呼吁大家展现团结一致的决心，为建设更加公平、更具环保意识的世界而共同努力，造福全人类。

哈萨克斯坦愿与所有联合国会员国及公民社会组织保持合作，在今年以及未来为具有社会意义的志愿服务活动提供支持。

【编译：小穆】