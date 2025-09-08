世界杯预选赛：比利时球员称哈萨克斯坦对手为“勇敢的球队”

效力于英格兰“曼彻斯特城”俱乐部并在比赛中取得进球的比利时前锋杰里米·多库表示，哈萨克斯坦队在比赛的前二十分钟防守坚固：

- 他们踢得非常好，尤其是在开场阶段。我注意到19号球员（达斯坦·萨特帕耶夫），虽然不认识他，但可以看出他是一名很有潜力的球员。

Фото: Kazinform

多库还祝愿哈萨克斯坦队未来在体育发展方面取得更多成绩。

效力于意大利“亚特兰大”的比利时中场查尔斯·德凯特拉雷也表示，上半场面对哈萨克斯坦防线时遇到不少困难：

- 要在上半场打开局面确实不容易。但我们进球之后逐渐掌握了比赛节奏。”

Фото: Арнур Рахимбеков/Kazinform

他同时表示，自己通过比利时联赛认识了哈萨克斯坦球员扬·沃罗戈夫斯基，并对其评价积极。

比利时国家队和苏格兰“流浪者”俱乐部的中场尼古拉·拉斯金则称赞哈萨克斯坦是一支“勇敢的球队”，并指出即将在阿斯塔纳进行的次回合比赛同样不会轻松。

值得一提的是，比赛在J组进行。此前，威尔士积10分位列第一，北马其顿8分、比利时7分、哈萨克斯坦3分，列支敦士登尚未得分。

凭借本场胜利，比利时升至小组第二，北马其顿以11分排名第一，威尔士10分列第三，哈萨克斯坦仍积3分。另一个比赛中，北马其顿以5:0大胜列支敦士登。

下一轮比赛将于10月10日进行，哈萨克斯坦将在主场迎战列支敦士登，而比利时将与北马其顿交锋。

【编译：达娜】