世卫组织总干事对特朗普政府关于疫苗的行政命令表示担忧

周一，美国总统特朗普签署了一项行政命令，要求将常规儿童免疫接种的种类从18种减少至11种。

白宫发布的《儿童疫苗推荐黄金标准》还主张将麻疹、腮腺炎和风疹三联疫苗拆分为三种针对单一疾病的疫苗，并在不同的就诊时间分别接种。

该政策还旨在推进疫苗研究，并通过确保各州遵守宪法及联邦法律关于家长监护权、宗教自由、残疾人合理便利以及法律平等保护的义务，最大限度地保障家长在为子女选择疫苗方面的自主权。

违背“数十年的证据”

世卫组织总干事谭德塞为此发表声明，强调疫苗接种对公共卫生至关重要。

他说：“每位家长都希望保障子女的安全，而疫苗正是实现这一目标的最有力工具之一，能够预防致命疾病。”

他表示，世卫组织担心这些变化“与数十年的证据不符”，这些证据涉及何时为儿童接种最为适宜、需要接种多少剂次，以及哪些疫苗可以安全地联合接种。

他指出，随着全球各地新数据的不断涌现，这些证据也在持续接受审查。

与自闭症无关

谭德塞说：“目前的证据是明确无误的：疫苗——包括麻腮风三联疫苗——是安全的，不会导致自闭症。”

此外，他补充道：“推迟接种或不必要地拉长接种间隔，并不会让疫苗接种更安全，反而可能使儿童失去保护。”

谭德塞表示：“包括世卫组织在内的全球证据和建议”为各国专家提供了依据，以确定哪些疫苗和接种时间表最适合本国。

他强调：“疫苗接种政策应以对现有最佳科学证据进行严格、独立和透明的审查为指导，而不是受政治影响。”