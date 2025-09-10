哈萨克斯坦各城市房价是多少？

主要城市房价

在首都阿斯塔纳，新建住房平均价格为每平方米61.87万坚戈，二手房为66.38万坚戈。

在阿拉木图，新建住房均价为64.77万坚戈/平方米，二手房均价69.26万坚戈。

在奇姆肯特，新建住房价格为51.39万坚戈，二手房则为44.37万坚戈。

其他城市房价

各地房价差异明显：

阿克套：新房44.59万，二手房33.85万坚戈；

阿克托别：30.96万和34.31万；

阿特劳：52.19万和48.55万；

杰兹卡兹甘：39.77万和36.85万；

阔克舍套：33.3万和33.75万；

卡拉干达：36.87万和38.6万；

阔纳耶夫：43.01万和45.16万；

库斯塔奈：41.85万和40.2万；

克孜勒奥尔达：38.63万和31.55万；

乌拉尔：29.51万和37.21万；

乌斯卡曼：39.28万和39.5万；

巴甫洛达尔：45.11万和42.8万；

彼得罗巴甫洛尔：35.98万和41.42万；

塞梅：46.54万和42.95万；

塔尔迪库尔干：37.46万和39.31万；

突厥斯坦：38.73万和34.09万。

年度走势

2025年1月至8月，新建住房价格同比上涨7.8%，二手房上涨6.7%。其中，乌斯卡曼涨幅最为明显，新房价格上涨21.7%，二手房上涨13.4%。此外，阔纳耶夫、奇姆肯特和卡拉干达等城市也出现显著增长。

【编译：达娜】