    哈萨克斯坦各城市房价是多少？

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家统计局数据，2025年8月，全国住房市场价格继续上涨。新建住房价格指数较7月上涨1.9%，二手房上涨1.2%。

    住房
    Фото: stat.gov.kz

    主要城市房价

    在首都阿斯塔纳，新建住房平均价格为每平方米61.87万坚戈，二手房为66.38万坚戈。

    在阿拉木图，新建住房均价为64.77万坚戈/平方米，二手房均价69.26万坚戈。

    在奇姆肯特，新建住房价格为51.39万坚戈，二手房则为44.37万坚戈。

    其他城市房价

    各地房价差异明显：

    • 阿克套：新房44.59万，二手房33.85万坚戈；

    • 阿克托别：30.96万和34.31万；

    • 阿特劳：52.19万和48.55万；

    • 杰兹卡兹甘：39.77万和36.85万；

    • 阔克舍套：33.3万和33.75万；

    • 卡拉干达：36.87万和38.6万；

    • 阔纳耶夫：43.01万和45.16万；

    • 库斯塔奈：41.85万和40.2万；

    • 克孜勒奥尔达：38.63万和31.55万；

    • 乌拉尔：29.51万和37.21万；

    • 乌斯卡曼：39.28万和39.5万；

    • 巴甫洛达尔：45.11万和42.8万；

    • 彼得罗巴甫洛尔：35.98万和41.42万；

    • 塞梅：46.54万和42.95万；

    • 塔尔迪库尔干：37.46万和39.31万；

    • 突厥斯坦：38.73万和34.09万。

    年度走势

    2025年1月至8月，新建住房价格同比上涨7.8%，二手房上涨6.7%。其中，乌斯卡曼涨幅最为明显，新房价格上涨21.7%，二手房上涨13.4%。此外，阔纳耶夫、奇姆肯特和卡拉干达等城市也出现显著增长。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 社会 统计 住房
