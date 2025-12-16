“十二月”英雄凯拉特·里斯库尔别科夫：用生命守护民族尊严

凯拉特·诺盖拜吾勒·里斯库尔别科夫（1966年3月13日生于江布尔州莫因库姆区比尔利克村，1988年5月21日逝于塞梅市），是1986年“十二月事件”中最具代表性的英雄人物。

1973年至1981年，凯拉特在楚区托列比村萨杜·沙基罗夫寄宿学校接受八年制教育。1981年至1983年，他在比尔利克村原基洛夫中学完成中学学业。毕业后，在应征入伍前，他曾协助父亲从事牧业工作，并在科克捷列克商品奶牛场劳动。

1984年至1986年，凯拉特在阿穆尔州别洛戈尔斯克市服役，圆满完成军旅生涯。服役期间，他多次被评为政治与军事训练先进个人，屡获表彰，所在部队指挥员还专门向其父母寄送感谢信。1986年5月退役返乡后，同年8月，他凭部队推荐前往阿拉木图，通过考试进入建筑与工程学院学习。

1986年12月16日至18日，阿拉木图爆发青年学生反对殖民统治和行政命令体制的大规模抗议活动。凯拉特积极参与其中。事件被强力镇压后，1987年1月，内务部门以“涉嫌参与阿拉木图一起斗殴事件”为由，在其于莫因库姆区探望舅父穆·阿桑巴耶夫期间将其拘捕。随后，调查机关通过多种非法手段，将其定性为执法人员谢尔盖·萨维茨基死亡案的“责任人”。

在案件审理期间，面对指控与压力，凯拉特在法庭上即兴朗诵诗歌，以此表达自己的信念与心声。诗中写道：

我自清白无罪痕， 年华二一正当年。 血似斑鸠尚未冷， 魂如云雀尚存真。 要我首级？拿去吧！ 我名唤作凯拉特， 血脉写着哈萨克。 生如雄羊何惧牺牲？ 若要枪决冲我胸膛！

这段诗句后来广为流传，被视为“十二月事件”中最具象征意义的精神表达之一。

1987年6月16日，哈萨克苏维埃社会主义共和国最高法院刑事案件合议庭作出判决，判处凯拉特死刑。案件引发社会广泛关注，多位知识界人士联名致信苏共中央总书记戈尔巴乔夫和苏联最高苏维埃主席团主席格罗米科，请求减轻刑罚。随后，死刑被改判为20年有期徒刑。

然而，在经由楚站和卡拉干达铁路转运过程中，凯拉特被押送至塞梅监狱，并在高度封闭的情况下不幸身亡，其死亡原因长期引发社会质疑。

哈萨克斯坦独立后，1992年2月21日，国家最高法院全体会议正式为凯拉特平反昭雪，确认其无罪，并追授“人民英雄”称号。如今，在塔拉兹市建有以他命名的休闲公园，园内竖立着他的纪念碑，以铭记这位为民族尊严和国家独立付出生命的青年英雄。

历史不会忘记那些在黑暗中点燃火焰的人。今天的哈萨克斯坦，已是独立自主的国家，新一代青年在和平与发展的环境中成长，更应铭记这份来之不易的独立。

铭记凯拉特·里斯库尔别科夫等“十二月事件”参与者的牺牲，不只是对过去的追忆，更是对未来的责任。正是他们用青春与生命守护的尊严与自由，构成了今日国家独立最深沉、最牢固的根基。

【编译：木合塔尔·木拉提】