互联网时代阿拜遗产焕发新生 数字平台助力阿拜思想走向世界

阿拜思想如何融入当代科学体系

哈萨克斯坦科学和高等教育部介绍，目前全国高校已普遍开设以阿拜思想为主题的跨学科课程，人文学科也广泛研究其哲学、伦理与教育理念。在学术领域，“阿拜学”已成为独立研究方向，致力于从科学角度解析阿拜的遗产。近年，已有大量硕士、博士论文通过答辩，论证了阿拜作品与现代教育学、心理学、文化学及哲学的联系。可以说，阿拜关于教育与科学的主张，已成为现代科研与教育体系的重要精神与内容基础。

2019年12月，应国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫重要指示，欧亚国立大学成立“阿拜学院”研究所。2021年至2024年，该所受科学和高等教育部科学委员会委托，实施多项综合科研项目。成立五年来，已出版专门系列的科学研究书籍90部，彰显出“阿拜学”研究的独特性与规模。

阿拜学院的数字化项目，汇聚了哈萨克斯坦与国际学界的共同努力。研究所旨在运用现代科研方法解析阿拜遗产，在全球范围传播其价值，并纳入国际学术交流。其官方网站收录了不同版本的阿拜作品、译文、研究成果、学术论文及视频资料。

在“阿拜学”专家的合作与现代技术的助力下，阿拜学院正成长为人文学科的重要研究中心。当前，哈萨克斯坦各地的“阿拜学”研究机构正以该所为核心，展开联合科研。这一进程契合哈萨克斯坦的精神复兴战略，也推动了文化遗产的数字化转型。

数字平台助力阿拜精神走向世界

近年来，阿拜精神遗产在数字空间的传播取得显著成效。其作品与研究成果陆续数字化，通过电子图书馆、多媒体资源、纪录片和在线课程广泛面向公众。

据科学和高等教育部介绍，欧亚国立大学等高校正积极制作并发布阿拜作品集、音频版和互动式学习平台。同时，阿拜相关内容已在eGov.kz、Kitap.kz、Kazneb.kz、OpenU.kz等国家教育文化平台上线。这不仅扩大了阿拜作品在全球数字空间的影响，也帮助年轻一代在数字化背景下系统了解其思想。为将阿拜遗产打造成21世纪哈萨克斯坦的文化品牌，科研团队制作了22个社会教育案例，并配有土耳其语、俄语和英语字幕。

目前已完成的数字化成果包括：阿拜箴言音频库、“完人”理念相关视频库、学术科普论文集、“火热的力量、光明的智慧、温暖的心”主题箴言集、“阿拜学”专家学术视频讲座集，以及阿拜创作遗产在线图书馆。

不久前，塞梅市阿乌埃佐夫师范学院的Ес-Аймақ精神文化中心举办了“Abai akademiasy”百科全书式门户网站的发布会。该平台是一个科学与教育资源库，旨在向年轻一代推广阿拜遗产，并提供详尽资料。网站收录了阿拜的文学、学术、杂文及书信作品，采用多种格式呈现，资料均来源于研究机构、科学中心、档案馆和博物馆，且已完成数字化处理，并包含电视节目与纪录片等内容。

