    10:19, 16 9月 2025 | GMT +5

    阿斯塔纳儿童医院实施高难度手术 国家医疗保险为患儿提供保障

    哈萨克国际通讯社讯）自今年年初以来，阿斯塔纳市第二儿童医院为儿童开展了多项复杂高难度手术，相关费用均由强制性社会医疗保险基金承担，患者可免费接受治疗。

    больница, операция
    Фото: freepik.com

    该医院是首都唯一一家为儿童提供专科手术治疗的医疗机构，涵盖耳鼻喉科、神经外科和骨科等多个领域的复杂及高科技手术。尽管此类手术费用往往高达数百万坚戈，但对小患者来说完全免费。

    其中，人工耳蜗植入术帮助儿童恢复听力。仅在2024年，医院就完成了108例此类手术，总金额约8.27亿坚戈；而在今年前7个月，已进行68例，总金额超过5.36亿坚戈。

    在神经外科领域，医院可开展颅骨损伤、肿瘤和先天性畸形等病例的复杂手术，使用特制颅骨修复板，要求极高的精确度、医生技能及昂贵的设备支持。这些手术不仅挽救生命，还能有效防止严重致残。

    此外，专家们还利用神经导航和神经监测技术实施脑肿瘤切除手术。2024年共完成39例，金额达6800万坚戈；而在今年前7个月中已完成21例，金额达3800万坚戈。

    医院在2024年底还引入了髋关节置换手术。首批手术费用约460万坚戈。今年已完成7例髋关节置换，所用假体由基金采购，治疗费用则由社会医疗保险基金承担。今年内还计划再实施3例髋关节置换。

    骨科主任阿哈别克·奇基纳耶夫表示，目前儿童骨科最昂贵的是肿瘤假体手术，假体由卫生部采购。

    此外，医院还开展微创显微外科手术，单例费用约80万坚戈。

    【编译：达娜】

     

