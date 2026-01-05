哈萨克斯坦实施反欺诈新规：限制个人办卡数量 强化实名认证

核心亮点之一，是电信运营商将与国家银行反欺诈中心建立常态化联动机制。通过该机制，系统可以及时识别并迅速封禁被用于诈骗目的的手机号码。一旦记录到可疑的通话或信息，运营商将把相关用户数据发送至反欺诈中心进行核查；若诈骗嫌疑属实，该号码将立即被封停，相关通信服务随之终止。

与此同时，手机号码的办理流程也得到了进一步细化。根据新规，个人为满足个人或家庭需求，名下最多可注册10张SIM卡。若需办理超过此限额的号码，必须提供充分的理由并说明具体的使用设备。此举旨在切断利用大规模注册号码实施诈骗的渠道。

该机构表示，用户身份识别的要求也将全面加强。今后，办理SIM卡必须通过生物识别验证。这一要求同样适用于企业主体：所有因公务目的获得公司SIM卡的员工都必须进行实名认证。这种做法将消除匿名使用电话号码的空间，确保号码使用的合法性与合规性。

实施强制性生物识别还有助于解决通过中间商非法销售SIM卡的问题。无论用户在何处购买号码，通信服务只有在完成身份确认后方能激活。

总体而言，上述措施旨在构建一个透明且安全的电信环境，保护公民免受财产损失和数字诈骗。

【编译：阿遥】