哈萨克斯坦交通事故最频繁车型有哪些？

数据显示，Toyota Camry在2025年前7个月共发生1,427起事故，2024年同期为2,241起。紧随其后的是Chevrolet Cobalt，今年前7个月涉及875起事故，去年为1,460起。第三位是Daewoo Nexia，分别为484起（2025年）和877起（2024年）。

此外，进入事故车辆前五名的还有Hyundai Accent（389起/835起）和Volkswagen Passat（339起/702起）。

总检察院强调，这些数据仅统计了所有涉及人员伤亡的交通事故，不区分伤情轻重。同时指出，这一排名也反映出哈萨克斯坦车主对上述车型的长期偏好，因此车型事故频次与保有量结构密切相关。

在中国汽车品牌方面，2025年前7个月的事故排名如下：

JAC — 324起（2025年）/ 248起（2024年）

Chery — 289起 / 209起

Geely — 172起 / 150起

Changan — 122起 / 196起

BYD — 50起 / 44起

其他被提及的品牌还包括：Exeed、Tank、Omoda、Lixiang（理想）、Zeekr（极氪）。

总检察院补充说明，此次统计仅涵盖媒体询问中提及的品牌以及市场上知名度较高的汽车品牌。

数据显示，2024年哈萨克斯坦交通事故车辆中，超过70%为车龄超过10年的车辆：

车龄5年以内：5,832起事故

车龄5至10年：6,743起事故

车龄10年以上：28,867起事故

官方指出，事故与车辆老旧之间未必存在直接因果关系，上述比例更多地反映了全国整体车辆结构中老旧车辆占比较高的现状。

【编译：达娜】