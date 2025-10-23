落实国家元首指示：推进工业项目，聚焦高附加值加工

加工工业投资显著增长

今年1至9月，加工工业领域固定资产投资同比增长34.3%。重点工作包括升级现有生产设施、建设新生产基地、提高劳动生产率、扩大哈萨克斯坦产品的出口潜力，以及完善工业基础设施。

为吸引投资，政府大力发展特殊经济区和工业园区，为实施工业项目创造有利条件。2025年，阿克托别州和克孜勒奥尔达州新增了特殊经济区。目前全国共有16个特殊经济区、61个工业园区和34个小型工业园区。特殊经济区已实施532个项目，其中85个为外资参与项目，另有449个项目正在实施中，其中42个涉及外资。特殊经济区吸引的直接外资总额约为9253亿坚戈（约20亿美元）。

2025年1至9月，加工工业领域签署了5份总值超过3.1万亿坚戈（约62亿美元）的投资协议，涉及铁合金、客运火车车厢、水泥等方向。此外，另有4份协议正在洽谈中，涵盖类似领域。

为确保现有生产设施的产能利用率并激励生产此前未在哈萨克斯坦生产的商品，政府积极推行长期供货合同机制。此类“承购合同”大幅降低了投资者的风险，并确保产品销售渠道畅通。2024年全年，长期供货合同及承购合同总额超过1万亿坚戈，共计898份。今年1至7月，签订了1035份合同，总额达1.179万亿坚戈，同比增长1.7倍。

计划启动190个重点行业项目

为加速全国工业发展，计划启动190个总值1.5万亿坚戈的项目，覆盖冶金、机械制造、油气化工和食品工业等领域，预计将创造2.26万个新就业岗位。

这些项目旨在建立高科技生产设施、提升原材料深加工水平、创造就业机会并增强加工行业的出口能力。目前，已启动115个项目，总投资额8381亿坚戈，创造1.3384万个就业岗位。年内计划再启动75个项目，总投资额6911亿坚戈，预计新增9200个就业岗位。

重点项目包括：

1. “kazpoligraf”有限责任公司（库斯塔奈州）：建设深度本地化的汽车驱动桥梁生产项目，投资额782亿坚戈，创造100个就业岗位，年产4.6万套铸造产品。

2. “Kaz涡轮维修”服务中心（阿特劳州）：建设火车车厢支撑梁焊接车间，投资额40亿坚戈，创造80个就业岗位，年产1000件产品。

3. “诺沃伊希姆面粉厂”有限责任公司（北哈萨克斯坦州）：建设混合饲料生产厂，投资额15亿坚戈，创造35个就业岗位，年产75万吨产品。

所有项目全面投产后，预计总产值约2.3万亿坚戈，其中8000亿坚戈产品将用于出口，1.5万亿坚戈用于替代进口。此外，计划在农村地区创造5700个稳定就业岗位，在单一产业城市创造1800个就业岗位。

近年来，工业化进程显著扩展了产品种类。近3年，成功启动了聚丙烯、硅铁、热压铁块、特种焦炭、家用电器、汽车轮胎及卡车零部件铸造等生产项目，同时建立了化肥（“卡兹氮肥”“卡兹磷酸盐”）、建材（陶瓷砖、保温材料、节能玻璃）、油气设备（Caspi Oil Capital）及药品生产。

重点发展深加工项目

根据国家元首的指示，政府特别注重发展高附加值加工生产，最大限度利用本地原材料和零部件，并围绕大型企业发展配套产业。这些举措是经济多元化及提升加工工业竞争力计划的重要组成部分。涉及项目包括科斯塔奈州的KIA Qazaqstan汽车厂、阿拉木图市的Astana Motors Manufacturing Kazakhstan汽车厂，以及冶金、化工、石油化工和食品工业领域的项目，例如：

1. “Mineral Product International”有限责任公司（巴甫洛达尔州）：冶金集群。

2. “SSGPO”股份公司（库斯塔奈州）：热压铁块生产厂。

3. Qarmet联合企业（卡拉干达州）：现代化改造。

4. “KAZ Minerals Smelting”/NFC有限责任公司（阿拜州）：铜冶炼厂。

5. “额尔齐斯”水冶金联合企业（巴甫洛达尔州）。

6. “布塔迪烯”有限责任公司（阿特劳州）：丁二烯及其衍生物生产厂。

7. “KMG PetroChem”有限责任公司（阿特劳州）：聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）生产厂。

8. “卡兹慕奈气”国家公司**（奇姆肯特市）：奇姆肯特炼油厂二期工程。

9. “卡兹氮肥Prime”有限责任公司（曼格斯套州）：氨和尿素生产厂。

10. “Qazaq Kalium Ltd”私人公司（西哈萨克斯坦州）：钾盐开采及加工综合体。

11. “阿斯塔纳旅游”有限责任公司（阿斯塔纳市）：多功能旅游区。

12. “温暖海滩”综合开发项目（曼格斯套州）。

13. 一体化农业综合体（阿斯塔纳市）：小麦及豆类深加工。

14. “科斯塔奈粮食工业”有限责任公司（库斯塔奈州）：谷物及小麦深加工厂。

15. “西列诺”有限责任公司及“KMG PetroChem”一体化气化工厂（阿特劳州）。

以热压铁块生产为例的新一代冶金技术

此外，发展绿色冶金是重要方向之一。科斯塔奈州正在实施一项大型项目：欧亚资源集团（ERG）与奥地利Primetals Technologies及美国Midrex Technologies组成的财团签署战略协议，启动鲁德内市热压铁块生产厂的下一阶段建设。

该厂年产200万吨热压铁块，将成为中亚最大的新型冶金设施之一。生产基于MIDREX Flex直接还原铁技术，与传统高炉法相比，可减少超过50%的碳足迹。项目总投资超过6500亿坚戈，计划于2029年投产，将创造1000多个就业岗位。

项目实施后，哈萨克斯坦将能够生产高附加值、具有竞争力的产品，进入全球钢铁市场，并成为国内工业引入绿色技术的典范。

油气化工：工业增长新引擎

油气化工是发展最快的工业领域之一。2024年，油气化工产品产量达54万吨，同比增长150.5%。重要进展包括签署了建设甲醇生产厂的首份投资协议，批准了2024-2030年油气化工产业发展路线图，并正在起草《油气化工产业法》草案，计划于2026年通过。

预计到今年底，油气化工产品产量将达59万吨。2025年前9个月，产量已达47.72万吨，同比增长115.8%（去年同期为41.22万吨）。

科研与生产协同发展

大型国内企业正与科研机构积极合作，深化技术发展，打造在国内外市场具有竞争力的解决方案。例如，KMG PetroChem公司与哈萨克斯坦总统直属国家科学院签署了关于在农业综合体中使用国产尿素的合作协议，旨在通过科学验证未来尿素生产的有效性并全面评估其效益。

协议框架下，国家科学院将在不同农业气候区进行土壤和植物的实验室及实地测试，覆盖约600公顷农田，预计2025年启动。测试结果将有助于提高农业生产率、增强出口潜力，并为农民提供高效的国产化肥。

综上所述，政府正致力于高附加值加工生产、提升工业竞争力及创造新就业机会，持续推动工业化进程。

【编译：木合塔尔·木拉提】