哈萨克斯坦加快实施国家人工智能项目：推动哈萨克语数字化进程

作为该方向的重要举措，"Тіл-Қазына"国家科研实践中心人工智能部门正式入驻Alem AI国际人工智能中心，并在此基础上开展工作。

这一决策基于哈萨克斯坦科学和高等教育部与哈萨克斯坦人工智能和数字发展部达成的协议。通过这一新模式，双方将在阿斯塔纳枢纽中心科技园及Alem AI生态系统内，共同实施意在提升哈萨克语数字技术潜力的科学与创新项目。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

"这是提升学界、公共管理部门与技术团队之间协作水平的重要一步，同时也明确了哈萨克语在人工智能生态系统中的战略地位。"哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克表示。

目前，"Тіл-Қазына"国家科研实践中心正与Alem AI生态系统就扩大合作及共同开发先进数字解决方案进行磋商。

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双方计划系统性地实施意在提升哈萨克语技术潜力的联合项目。具体包括：扩充国家语言数据库、完善哈萨克语国家级大语言模型（LLM），以及开发各类新型人工智能解决方案。

"Тіл-Қазына"中心人工智能部门将致力于开发哈萨克语数字架构、加强科研工作、研发人工智能代理，并全方位提升哈萨克语在人工智能领域的竞争优势。