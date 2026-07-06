十余国青年齐聚阿斯塔纳 共绘文明交流新图景

（哈萨克国际通讯社讯） 7月6日，AIU 2026国际暑期学校（In the Heart of the Capital）开幕式在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行。来自哈萨克斯坦、中国、越南、俄罗斯、德国、意大利、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、尼泊尔等十多个国家的高校负责人、教师和青年学生齐聚一堂，开启为期十天的学习交流之旅。

本届国际暑期学校由哈萨克斯坦阿斯塔纳国际大学与中国对外经济贸易大学中哈经贸学院联合发起，并得到多所国际合作高校支持。活动以人工智能、数字化发展和跨文化交流为主题，将学术课程、文化体验、社会实践和青年互动有机融合，为各国青年搭建起交流互鉴的平台。

Фото: Астана Халықаралық Университеті

据了解，暑期学校围绕哈萨克斯坦历史文化、民族传统、社会发展和现代化建设等内容展开，通过课堂教学、实地参访、互动体验和团队竞赛等多种形式，让学员深入了解哈萨克斯坦的发展历程和文化特色。活动期间，青年学生还将体验哈萨克民族体育项目、学习基础哈萨克语、品尝传统美食，并在丰富多彩的创意活动与团队合作中，加深对哈萨克文化的理解，增进彼此友谊。

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江苏海洋大学外国语学院党委副书记陆文前表示：

“青年人文交流是深化民心相通、筑牢友好根基的重要载体。希望各国青年在交流中结交朋友，在学习中共同成长，为促进不同文明交流互鉴贡献青春力量。”

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近年来，随着国际教育合作不断深化，越来越多来自世界各地的青年走进哈萨克斯坦。依托连接欧亚大陆的区位优势、开放包容的发展环境以及稳固的国际合作基础，哈萨克斯坦在国际教育、人文交流和青年合作领域的影响力持续提升。作为国家首都，阿斯塔纳也逐渐发展成为国际会议、教育合作项目和青年交流活动的重要举办地，为不同文明开展对话、不同文化深化理解提供了广阔平台。

Фото: Астана Халықаралық Университеті

参加活动的师生普遍认为，国际暑期学校不仅是分享知识和经验的重要平台，更是促进文明互鉴、深化人文合作的重要纽带。来自不同国家、拥有不同文化背景的青年通过共同学习、深入交流和文化体验，进一步增进相互了解，建立跨越国界的友谊，也为未来开展更广泛的国际合作奠定了良好基础。

教育连接世界，青年创造未来。来自十多个国家的青年因共同的理想相聚阿斯塔纳，在交流中增进理解，在互鉴中凝聚共识，在合作中收获友谊。这场跨越国界的青春盛会，既展现了哈萨克斯坦开放、自信、包容的国家形象，也进一步彰显了阿斯塔纳作为欧亚地区国际教育合作、人文交流和文明对话重要平台的独特魅力，为促进世界青年相知相亲、携手推动世界和平与共同发展注入新的活力。