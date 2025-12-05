哈萨克斯坦驻沪总领事会见江西省人民政府外事办公室领导

双方在会谈中讨论了当前合作形势，并就进一步加强两地互联互通、推动经贸与交通物流合作、深化人文交流等领域交换了意见。双方尤其关注吸引江西省企业赴哈投资的问题。

李雨强对江西省与阿拉木图州签署建立友好关系意向书表示满意，并希望双方行政中心南昌市和库纳耶夫市尽快正式签署建立友好城市关系的协议。

为促进经贸合作，江西代表介绍了当地大型国有建筑企业江西建工集团有限公司（中国500强企业之一），该集团在海外基础设施和工程建设方面拥有丰富经验。

会谈结束后，双方同意进一步加强哈萨克斯坦驻上海总领事馆与江西省人民政府外事办公室之间的工作联系，并继续共同推动具有潜力的地方合作倡议，以及深化两国工商界之间的互动。

江西省是哈萨克斯坦在中国东部地区的重要经贸伙伴，并积极参与多项双边工业项目。2024年江西省地区生产总值达到 4718 亿美元（在中国各省区中位列第 15 位）。