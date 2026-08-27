哈萨克斯坦宗教事务委员会就宗教材料传播作出说明

“根据《哈萨克斯坦共和国宗教活动与宗教协会法》第9条第2款规定，宗教书籍、其他宗教性质信息材料以及宗教用途物品，仅可在礼拜场所（建筑物）、宗教教育机构，以及由各州、直辖市和首都地方执行机关专门指定的固定场所内进行分发。”答复称。

此外，该法还对宗教书籍及其他相关材料进口至哈萨克斯坦境内，以及宗教书籍在境内出版等事项作出了明确规定。相关宗教作品须取得宗教学鉴定的肯定性结论。

“根据该法第9条第3款规定，只有依法登记的宗教协会，在取得宗教学鉴定的肯定性结论后，方可将宗教书籍及其他宗教性质信息材料进口至哈萨克斯坦境内。但每种标题供个人使用的单册材料不受此规定限制。同时，根据该条第3-1款规定，宗教书籍及其他宗教性质信息材料的编写、出版和分发，均须在取得宗教学鉴定肯定性结论后方可进行。”答复称。

宗教事务委员会还就公民在何种情况下、因何种原因传播宗教材料可能被追究法律责任作出了进一步说明。

据该部门介绍，现行法律目前并未对通过互联网资源，包括社交网络，分发宗教性质材料的行为作出专门规定。

“不过，也应当充分考虑实际执法情况。委员会的立场是，首先通过向公民开展解释和宣传工作、进行警示，尽可能减少采取行政措施。但在确有必要的情况下，采取相应的行政性质措施也是适当的。”该机构称。

与此同时，宗教事务委员会也明确说明了公民发布宗教性质信息、不会因此被追究责任的具体情形。

“对于公民发布不包含挑起不同宗教或宗派之间对立、不含有宣传或为极端主义、恐怖主义辩护的信息，以及仅用于宗教节日祝福等内容的宗教性质材料，相关国家机关不会追究其法律责任。”答复称。

而对于超出上述范围、可能导致社会分裂并在国内制造恐慌的行为，则将依法追究相关人员责任。