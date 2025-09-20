数十亿坚戈注入经济：阿斯塔纳凭借演唱会和国际活动提升吸引力

今日（9月21日），首都将迎来年度最受期待的演出之一——传奇组合 Backstreet Boys 的演唱会，预计将吸引来自45个国家的逾1.2万名海外观众，总观众人数超过3万人。

数据显示，仅在2025年上半年，阿斯塔纳已接待约75万名游客，同比增长9%，其中18万人为外国游客。俄罗斯、中国、土耳其、美国和德国成为访客来源的前五大国家。

今年，首都已成功举办数十场大型活动。其中，2025年阿斯塔纳动漫展（Comic Con Astana 2025） 创下纪录，吸引了7万名参与者，其中1万人来自36个国家，带来超过 35亿坚戈 的经济效益。詹妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez） 演唱会则吸引逾3万观众，其中三分之一为外国人。据悉，负责承办国际明星演唱会的公司集团将在2025年底向国家预算缴纳超过 10亿坚戈 税款。

- 首都正成为一个汇聚文化、体育、医疗和创新的平台。我们看到旅游客流和国际合作伙伴兴趣的持续增长。- “Astana Tourism”旅游发展中心董事会主席阿尔捷姆·克瓦舒克表示。

据其介绍，未来阿斯塔纳计划举办 200余场大型活动，其中包括国际图书馆协会联合会（IFLA）世界图书馆大会、阿斯塔纳国际论坛以及多场国际医学与科研大会。仅 IFLA 大会就吸引了来自 114个国家的1600多名代表。

除会展与文化旅游外，医疗旅游 也在快速发展。2024年，首都多家通过 JCI 国际认证的医疗机构为约 4500名海外患者 提供了高水准服务，其中需求最大的为肿瘤学、心脏外科、辅助生殖医学和体检套餐。

阿尔捷姆·克瓦舒克指出，文化盛事和国际演唱会不仅是娱乐活动，更是推动阿斯塔纳旅游和经济吸引力的重要引擎。

【编译：达娜】





