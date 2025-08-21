哈萨克斯坦驻奥什总领事馆开馆

消息称，哈萨克斯坦外交部副部长叶尔穆哈姆别特·霍尼斯巴耶夫、吉尔吉斯斯坦外交部第一副部长艾塞因·伊萨耶夫、吉尔吉斯斯坦总统驻奥什州全权代表埃利奇别克·江塔耶夫、奥什市长热尼什别克·托克托尔巴耶夫，以及吉尔吉斯斯坦社会和企业界代表出席了开馆仪式。

霍尼斯巴耶夫在讲话中指出，哈萨克斯坦在该地区开设总领事馆具有特别重要的意义，体现了两国睦邻友好、兄弟般关系的牢固性和不可动摇性。

- 哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦不仅是邻国，更是紧密的伙伴和盟友。双方拥有共同的价值观，并渴望中亚地区的和平、稳定与繁荣。如今，哈吉合作以全面互动的高速发展为特征。 得益于两国元首的政治意愿，以及两国最高层级的持续接触，两国间已形成国家间合作的典范。 -他说。

他同时还表示，相信哈萨克斯坦驻奥什总领事馆的开设将是又一重要举措，将为进一步加强两国人民之间的兄弟关系注入新的动力。

Фото: ҚР СІМ баспасөз қызметі

吉尔吉斯斯坦第一副外长指出，哈萨克斯坦驻奥什总领事馆的开设是两兄弟国家友好关系不断深化的重要体现，这一举措将为进一步加强和拓展双边全面合作注入新的动力。

奥什市市长在讲话中表示，将市内一条街道将以哈萨克斯坦伟大诗人、思想家阿拜·库南拜吾勒的名字命名，以纪念他诞辰180周年。

Фото: ҚР СІМ баспасөз қызметі

哈萨克斯坦总领事馆的领区包括奥什、贾拉勒阿巴德和巴特肯地区。约有3000名哈萨克斯坦公民居住在这些地区。

奥什人口约50万，是吉尔吉斯斯坦第二大城市，在吉尔吉斯斯坦南部地区发挥着重要的行政、经济和文化中心作用。

【编译：小穆】