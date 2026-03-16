哈萨克斯坦“软实力”全球排名中位居中亚国家榜首

根据最新排名，哈萨克斯坦的得分为35.9分，比去年高出0.8分。

该评级评估的是各国的“软实力”，即衡量一个国家通过文化、商业和外交影响力而非军事力量或经济压力来影响其他国家的能力。

该指数基于一项覆盖全球100多个国家和地区的调查，调查对象超过15万名受访者的意见。该研究评估一个国家的受欢迎程度、国际声誉和全球影响力，同时也考虑了各国吸引投资、贸易、人才和游客的能力。

值得一提的是，该评级涵盖了所有193个联合国成员国。

在总排名中，哈萨克斯坦在中亚国家中位列第一。例如，乌兹别克斯坦排名第92位（34.5分），塔吉克斯坦排名第129位（31.0分），土库曼斯坦排名第138位（30.2分），吉尔吉斯斯坦排名第142位（29.8分）。

排名前五的国家分别是美国（74.9分）、中国（73.5分）、日本（70.6分）、英国（69.2分）和德国（67.7分）。此外，法国、瑞士、加拿大、意大利和阿联酋入围TOP10。

【编译：小穆】