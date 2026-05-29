世卫组织总干事呼吁刚果（金）民众停火并加强社区防疫合作

亲眼目睹冲突中的抗疫行动

谭德塞表示，自己并非以官员身份写信，而是以一个曾多次到访当地、了解当地人民处境的人写信。

他回顾说，2018年至2020年期间，他曾14次前往北基伍省等埃博拉疫情重灾区，并到访贝尼、布滕博、卡特瓦、戈马以及伊图里省部分地区。

他说，在那次疫情期间，他曾与失去亲人的家庭交流，也见到许多医护人员、社区领袖、传统治疗师、宗教人士和商界人士坚持守护社区。

当地民众承受沉重压力

谭德塞指出，当年的疫情发生在武装冲突持续的背景下，社区流离失所，医疗工作者在持续威胁下开展工作。

他说，在贝尼期间，他曾听到城郊传来枪声，但身边的卫生工作者依然坚持工作。

他说：“当时的挑战与你们今天在伊图里面临的处境并无二致。我深有体会。我曾亲眼目睹这一切。”

他表示，由于不信任和安全局势恶化，卫生工作者和医疗设施曾遭到袭击，导致本可挽救的生命的失去。

他指出，当社区感到被倾听和被尊重后，信任开始逐步建立，人们开始主动寻求帮助，疫情最终得到控制。

超九成病例来自伊图里省

谭德塞表示，当前埃博拉疫情再次暴发，其中伊图里省受影响最严重。

他说，目前超过90%的确诊病例来自伊图里省，北基伍省和南基伍省也报告了少量病例。

他指出，当地民众已经长期面对疟疾、饥饿、动荡局势以及日常生存压力，如今又遭遇埃博拉疫情。

呼吁青年参与防疫

谭德塞在信中特别向伊图里年轻人发出呼吁。

他说，当地青年成长于充满困难的环境，但他看到的并不是绝望，而是决心。

他表示，青年人在抗击疫情过程中发挥着关键作用。

向医护人员致意

谭德塞同时向当地医护人员表达敬意。

他说，许多医护人员每天明知存在风险，仍坚持工作，为患者、社区和家庭服务。

他表示，世卫组织正努力为医护人员争取更多支持。

呼吁交战方停火

谭德塞指出，部分地区持续存在的冲突和人口流离失所严重阻碍疫情应对工作，也增加了接触患者和保障医务人员安全的难度。

他呼吁所有交战方宣布停火。

他说，本不该死于埃博拉的人正在死去，儿童正在患病，没有任何冲突或诉求值得让无辜民众死于这种本可预防的疾病。

暂无针对当前病毒的获批疫苗

谭德塞在信中表示，此次疫情由“本迪布焦型埃博拉病毒”引发。

他说，与此前刚果（金）多数由“扎伊尔型埃博拉病毒”引发、已有疫苗和治疗手段的疫情不同，目前针对本迪布焦埃博拉病毒尚无获批疫苗或治疗方法。

不过，他强调，及时接受支持性护理仍能够挽救生命。

他说：“若您或您认识的人发病，请不要犹豫。尽早就医可能决定生死。”

亲赴布尼亚

谭德塞表示，世卫组织正在与所有合作伙伴共同开展应对工作。

他说，自己将亲赴布尼亚，与同事们一道会见当地领导人，倾听民众关切，并提供支持。

他说：“我绝不会坐在遥远舒适的办公室里遥控指挥。”

谭德塞强调，这是刚果（金）发生的第17次埃博拉疫情。

他说，刚果（金）人民过去曾成功战胜每一次疫情，“正如你们曾战胜过以往的每一次挑战，我们将携手战胜此次疫情。”