巴拉耶娃母亲节致辞：母亲是民族精神与家庭价值的支柱

巴拉耶娃在贺词中表示，母亲节是一个充满温情、仁爱、感恩与敬意的节日，属于那些赋予我们生命、用乳汁哺育我们、以温柔双手陪伴我们成长，并无私奉献爱与关怀的伟大女性。

—“母亲”是每个人心中最珍贵的词语。她是仁爱的源泉、美德的象征、家庭的福祉，也是培育后代的重要支柱。在哈萨克民族的传统世界观中，母亲始终享有崇高地位。正是通过母亲的智慧、教诲、耐心与慈爱，尊重、礼仪、同情心与责任感等珍贵价值观得以代代传承。而这些价值观，也正是民族精神统一与国家稳固发展的根基所在，-巴拉耶娃表示。

她指出，目前哈萨克斯坦正在系统推进支持母婴和家庭制度发展的国家政策。相关措施包括完善社会保障体系、扩大学前教育覆盖面以及加强母婴健康保护机制。与此同时，政府也在努力为女性创造更加有利的就业与职业发展环境，帮助她们在事业成长与家庭责任之间实现平衡。

此外，围绕“负责任育儿文化”推出的一系列倡议已在全国范围内逐步展开，家庭支持中心网络也在持续扩展。作为社会咨询机构的“母亲理事会”，十余年来同样持续开展着富有意义的重要工作。

—在这个特别的日子里，我由衷感谢所有母亲展现出的智慧、坚韧、仁爱与纯洁。祝愿天下母亲平安健康、幸福长寿，愿每一个家庭都充满欢声笑语。我衷心祝贺大家节日快乐，也希望这一节日能让我们更加懂得与母亲相伴的每一刻是多么珍贵。愿所有家庭温暖和睦、充满爱与团结，-巴拉耶娃在贺词中总结道。

据报道，包括美国、加拿大、德国、意大利、土耳其、日本、巴西和澳大利亚在内的20多个国家，均将5月的第二个星期日定为母亲节。在哈萨克斯坦，这一旨在弘扬母亲地位与家庭价值的节日，同样具有特殊而深远的意义。