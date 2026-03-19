时隔七年再访乌兰巴托 哈国贸易团目标5亿美元双边贸易额

为何选择蒙古国？

诚然，蒙古国市场规模有限，但在当前国际形势下，此类市场的重要性日益凸显。最核心优势在于物流路径清晰且地理位置邻近。此外，哈萨克斯坦能够为蒙古国提供其急需的基础食品、建筑材料、燃料及设备支持。

根据QazTrade最新统计数据，2025年两国双边贸易额已突破1.33亿美元。其中，哈萨克斯坦对蒙出口额达1.23亿美元。据预测，未来几年这一数字将持续增长，总贸易额有望冲击5亿美元大关。

值得关注的是，在哈萨克斯坦对蒙出口份额中，约90%为加工成品。这意味着我们输出的不再是初级原材料，而是具备高附加值的成品货物。

蒙古国从我国采购的主要是民生必需品，包括面粉、粮食、食用油、糖果点心及饮料。此外，建筑材料、金属制品和燃料也是重要供应品类。同时，蒙古国对矿山机械设备、化工产品及包装材料也表现出浓厚兴趣。

哪些企业参与此次出访？

针对蒙古国市场需求特点，此次代表团由已具备成熟出口能力的哈萨克斯坦公司组成。它们带着具体项目计划和成熟合作方案出发。QazTrade此前已对当地市场进行深入调研并确定重点对接方向，因此，代表团成员均经过严格筛选，涵盖食品饮料生产商、建材公司以及医疗设备制造商。这不仅是一次结识性访问，其核心目标是签署实质性商业合同。

哈萨克斯坦核心竞争优势之一在于粮食生产。众所周知，去年我国粮食产量达到创纪录的2710万吨。而蒙古国在畜牧业领域则拥有雄厚基础。两国战略规划是：在上述两个领域实现优势互补与协同发展。

QazTrade总经理阿依特穆哈迈德·阿勒达扎若夫指出，这并不仅仅意味着哈萨克斯坦单方面出口，两国有望开展深层合作，对产品进行联合加工，并共同将其销往第三方市场。因此，此次贸易代表团访蒙并非短期行为，而是双方开启长期战略协作的开端。

【编译：阿遥】