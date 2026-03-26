十年增长8.5倍：哈萨克斯坦机械制造业迈入发展快车道

产值十年增长8.5倍 机械制造业比重接近20%

目前，哈萨克斯坦机械制造业涵盖5000多家企业、37个细分领域，在全国制造业中的占比已接近20%。如果说十年前这一行业仍属于相对薄弱的工业板块，那么如今已成为推动该国工业多元化的重要力量。

据哈萨克斯坦机械制造商联盟介绍，2015年该行业产值仅为6700亿坚戈，而到2025年，这一数字已升至5.7万亿坚戈，创下历史新高。

在这一增长背后，是多个制造门类的同步扩张。当前，哈萨克斯坦已具备乘用车、机车车辆、电力设备、电缆、电容器、蓄电池、客车等产品的生产能力。包括Hyundai、KIA、Chevrolet、Lada等品牌汽车均已在哈境内组装生产，铁路装备和电气设备制造能力也在持续增强。

哈工业和建设部指出，近年来机械制造业的快速增长，主要得益于汽车制造扩容、铁路车辆生产能力提升以及电气设备板块的发展。当前行业内的重点企业包括“SaryarkaAvtoProm”、“Astana Motors Manufacturing Kazakhstan”以及“KIA Qazaqstan”等，仅三家主要汽车装配企业的年设计产能合计便接近30万辆。

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本土制造扩大 但进口占比仍高达44%

尽管本国制造业规模显著扩大，但行业整体对外依赖并未明显消退。数据显示，机械制造产品目前占哈萨克斯坦全国进口总额的约44%，进口规模约255亿美元。

这一现象表明，哈萨克斯坦虽然已能组装整车、制造机车和生产电气设备，但在不少关键环节上仍未完全建立自主配套体系。例如，汽车可以组装，但部分零部件仍依赖进口；货运车辆能够制造，但车轮、钢材等关键材料仍需外购；电缆产品实现本地生产，但部分原料仍来自境外。

换句话说，哈机械制造业已经具备较强的“制造能力”，但尚未形成足够深度的“产业链能力”。这也意味着，该行业未来在进口替代、本地配套和出口拓展方面，仍拥有较大提升空间。

六大长期性难题制约行业进一步升级

机械制造商联盟和相关主管部门在分析中均指出，该行业当前面临六项较为典型的系统性挑战。

一是高端冶金材料仍依赖进口

尽管哈萨克斯坦拥有铁矿资源和冶金基础，但机械制造业所需的高品质轧材、板材及工具钢等，仍有相当一部分依赖进口。

不过，行业内部也出现了一些积极信号。例如，QazTehna工厂已开始采用Qarmet生产的08kp镀锌钢材，这不仅有助于减少进口依赖，也为本地汽车零部件制造打开了新空间。

二是长期订单不足 抑制企业投资意愿

机械制造属于重资产行业，企业只有在订单稳定的前提下，才有动力持续投入设备升级和技术改造。但目前，来自大型国企和基础设施机构的采购需求，往往仍停留在短期招标层面，缺乏可支撑中长期投资的稳定订单机制。

在此背景下，行业协会呼吁推广“承购合同（offtake contract）”模式，以帮助企业锁定销路、增强投资信心。

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三是工业机器人密度偏低 自动化水平不足

自动化程度不足，是制约行业竞争力的重要因素之一。根据机械制造商联盟数据，哈萨克斯坦制造业每1万名工人对应的工业机器人数量仅约为9台，而全球平均水平约为162台。

在自动化水平存在明显差距的情况下，本土企业在生产效率、人工成本和产品一致性等方面，仍面临较大竞争压力。

四是设备老化问题突出

哈工业和建设部指出，部分企业生产设备老旧，导致产品不良率较高、能耗偏大，且在成本控制方面难以与进口产品竞争。设备更新缓慢，已成为制约行业提质增效的重要瓶颈。

五是专业技术人才短缺

当前，哈机械制造业普遍面临技术工人和工程技术人员不足的问题，短缺岗位主要包括车工、铣工、数控机床操作员、设计工程师、工艺工程师以及自动化领域人才。

数据显示，2025年第二季度，哈萨克斯坦15至34岁青年在制造业中的就业人数同比下降8.8%。在产业扩张背景下，青年劳动力参与度下降，反映出职业教育与产业需求之间仍存在脱节。

六是出口拓展仍面临多重门槛

即便产品具备一定竞争力，也并不意味着可以顺利进入海外市场。国际认证、售后服务体系建设、市场推广和品牌能力等，仍是许多企业走向外部市场时必须跨越的现实门槛。尤其对中小企业而言，这类投入往往压力较大。

国家支持力度持续加大 税收、融资、物流等政策同步发力

面对行业面临的结构性问题，哈政府近年来已从财政、税收、金融和制度层面持续推出支持措施。

在自由经济区内，机械制造企业可享受较为完整的优惠政策组合，包括最长10年以上企业所得税减免、土地税和财产税减免、进口原材料增值税和关税减免等。同时，企业还可获得土地支持、基础设施配套以及引进外国专业人员方面的便利。

此外，政府还对部分企业在产品认证、员工能力提升、数字化转型和工艺优化等方面的支出给予补偿支持。

在金融支持方面，巴伊铁列克国有控股公司体系下的多家机构已参与为行业提供优惠融资、贷款利率补贴、投资项目融资、出口信贷及租赁支持等服务。与此同时，哈方近期还开始对部分企业在国内铁路运输中的物流成本给予补贴，以缓解偏远地区制造企业的运输压力。

按照规划，哈萨克斯坦将在2026年至2030年间继续推进机械制造业综合发展计划，重点方向包括数字化转型、机器人应用、劳动生产率提升以及人才培养体系完善。

铁路装备制造已初步形成产业集群

在机械制造业的众多板块中，铁路装备制造被认为是哈萨克斯坦发展最成熟、产业链最完整的领域之一。

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目前，该领域已形成较为完整的产业集群，主要企业包括Railways Systems Holding集团、Stadler Kazakhstan、Alstom和Wabtec等。

从产品类型来看，哈萨克斯坦已能够生产货运和客运车厢、内燃机车、电力机车、铁路车轮、轨道结构件以及钢轨等多类铁路装备。其中，“机车制造厂”（Локомотив құрастыру зауыты）与Wabtec合作生产机车，“电力机车制造厂”（Электровоз құрастыру зауыты）则与法国阿尔斯通（Alstom）合作推进电力机车项目。

目前，这些产品已出口至阿塞拜疆、越南及中亚国家。Alstom还计划在哈萨克斯坦四座城市建设服务中心，并与本地企业联合开发新一代机车产品。仅“电力机车制造厂”一家企业，就已与50多家哈本土供应商建立合作关系。

电气设备与家电制造加速扩张 国际品牌持续进入哈市场

除铁路装备外，电气设备和家电制造也正在成为哈机械制造业新的增长点。

在电力设备领域，Alageum Electric集团旗下“Asia Trafo”工厂已能够生产容量达500兆伏安、电压等级达500千伏的电力变压器，年产能为1万至1.5万台，是中亚地区重要的电力设备生产基地之一。

在家电领域，2025年，Samsung Electronics参与下的合资项目已在萨兰市投产，开始生产洗衣机和电视机。同时，位于阿拉木图州的“ALMATY TURMYSTYQ TEHNIKA ZAVODY”工厂也在建设中，计划年产家电产品75万台，并创造1200多个就业岗位。

汽车零部件领域同样在逐步延伸。2025年，Kazakhstan Mobility Engineering与韩国Motrex合作投产车载多媒体系统，YOUNGSHAN则在哈组织生产现代汽车座椅产品。

农机制造吸引全球品牌布局

农业机械领域也在加快国际合作步伐。全球农业机械龙头企业John Deere已在“AgromashHolding KZ”本地化中心开展生产，涵盖焊接、切割、折弯、喷涂和总装等环节。

与此同时，CLAAS、DEUTZ-FAHR、AMAZONE、ZOOMLION和LOVOL等品牌也已在哈实现不同程度的本地化生产或装配。

人才问题或成行业最难补齐的短板

相较于厂房建设和设备采购，专业人才培养往往周期更长，也更难在短时间内补齐。当前，人才短缺已成为制约哈机械制造业高质量发展的深层问题之一。

为缓解这一问题，哈萨克斯坦近年来持续推进“双元制教育”体系建设。目前，全国已有284所学院开展双元制培养，其中164所涉及制造业方向，700多家企业参与合作，每年可帮助超过1.3万名青年技术人员实现稳定就业。

例如，库斯塔奈Allur企业大学、肯套理工学院以及彼得罗巴甫尔机械与交通学院等院校，已与企业建立较为紧密的实训合作机制。

此外，哈青年技术人才还可通过Erasmus+、DAAD、JICA、KOICA等国际项目，参与欧洲、日本和韩国等地的工业制造、工业人工智能、精密制造及精益生产培训。

出口市场仍以周边国家为主 多元化布局尚处起步阶段

从出口结构看，哈机械制造业目前仍主要面向周边市场。根据机械制造商联盟初步统计，2025年该行业出口中，俄罗斯占比超过53%，乌兹别克斯坦占8.1%，吉尔吉斯斯坦占5.3%，土库曼斯坦占4.7%，塔吉克斯坦占3%。

这种出口格局在一定程度上与技术标准有关。由于独联体国家普遍采用1520毫米铁路轨距，哈萨克斯坦铁路装备产品在这些市场更具适配优势。

不过，随着对越南、阿塞拜疆等市场的出口启动，行业也正尝试突破传统市场边界。未来，电气设备、农机和家电等板块的出口潜力，被普遍认为有望超出现有区域范围。

2026年行业将聚焦机器人、人工智能与产业协作

根据安排，哈萨克斯坦将于2026年4月举办第十三届机械制造论坛，重点讨论产业协作、机器人应用、出口潜力、投资环境以及人才政策等议题。

与此同时，机械制造业2024—2028年综合发展计划仍是国家层面的主要政策文件，其核心方向包括：推动生产数字化、发展工业人工智能与物联网、推广增材制造（3D打印）、应用新材料以及提升能源利用效率。

从“能制造”走向“强制造” 仍需补齐关键环节

总体来看，哈萨克斯坦机械制造业在过去十年中已实现显著跃升，产业规模和门类不断扩大，国际品牌与资本也在持续进入，本地制造基础正在逐步夯实。

但与此同时，44%的进口占比、较低的自动化水平、关键材料和零部件依赖进口、人才缺口及出口壁垒等问题，也表明该行业距离真正形成稳定、完整、具备国际竞争力的工业生态，仍有一段路要走。

可以说，哈萨克斯坦机械制造业已经完成了“从无到有”的阶段，下一步更关键的，是完成“从有到强”的转变。

【编译：达娜】