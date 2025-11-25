中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    22:15, 25 11月 2025 | GMT +5

    十年对比：阿拉木图二手房价格翻倍，阿斯塔纳相对平稳

    哈萨克国际通讯社讯）据斜体字网站报道，Krisha.kz的专家根据指数数据，对2015年至2025年间二手房市场公寓每平方米价格进行了对比分析。

    十年对比：阿拉木图二手房价格翻倍，阿斯塔纳相对平稳
    Фото: Freepik

    阿拉木图十年内住房价格上涨一倍

    恰好在10年前的2015年11月25日，阿拉木图二手房市场每平方米的平均价格为433070坚戈。按当时汇率（1美元兑307坚戈）计算，约合1410美元。

    2015年市场出现明显下跌。一年内，每平方米的平均成本下降了约30%。当年1月美元汇率为182坚戈，到12月升至349坚戈，而房价的变化速度甚至快于汇率。

    例如，10年前在奥尔毕塔小区，一套两居室公寓的售价在38000至40000美元之间。按当时汇率折算，相当于1160万至1280万坚戈。

    如今，阿拉木图二手房市场每平方米的平均价格已达803380坚戈（约1540美元）。这是过去10年中的最高水平，比2015年几乎翻了一倍。

    过去十年的最低价格出现在2017年3月，当时每平方米为346810坚戈。那恰是市场受贬值和经济危机影响最明显的阶段。

    值得一提的是，今年10月，阿拉木图新建住宅的价格单月上涨了2.9%，成为近年来涨幅较大的月份之一。

    阿斯塔纳价格动态平稳

    2015年11月底，阿斯塔纳每平方米的平均价格为404980坚戈（约1318美元）。

    近十年来的最低价格记录于2017年7月，当时每平方米的价格为308070坚戈。

    如今，阿斯塔纳每平方米的平均价格达到568530坚戈（约1088美元）。不过，与阿拉木图相比，当地公寓价格涨幅一直相对平稳。

    【编译：阿遥】

    阿拉木图 经济 住房 市场 首都
