十年对比：阿拉木图二手房价格翻倍，阿斯塔纳相对平稳

阿拉木图十年内住房价格上涨一倍

恰好在10年前的2015年11月25日，阿拉木图二手房市场每平方米的平均价格为433070坚戈。按当时汇率（1美元兑307坚戈）计算，约合1410美元。

2015年市场出现明显下跌。一年内，每平方米的平均成本下降了约30%。当年1月美元汇率为182坚戈，到12月升至349坚戈，而房价的变化速度甚至快于汇率。

例如，10年前在奥尔毕塔小区，一套两居室公寓的售价在38000至40000美元之间。按当时汇率折算，相当于1160万至1280万坚戈。

如今，阿拉木图二手房市场每平方米的平均价格已达803380坚戈（约1540美元）。这是过去10年中的最高水平，比2015年几乎翻了一倍。

过去十年的最低价格出现在2017年3月，当时每平方米为346810坚戈。那恰是市场受贬值和经济危机影响最明显的阶段。

值得一提的是，今年10月，阿拉木图新建住宅的价格单月上涨了2.9%，成为近年来涨幅较大的月份之一。

阿斯塔纳价格动态平稳

2015年11月底，阿斯塔纳每平方米的平均价格为404980坚戈（约1318美元）。

近十年来的最低价格记录于2017年7月，当时每平方米的价格为308070坚戈。

如今，阿斯塔纳每平方米的平均价格达到568530坚戈（约1088美元）。不过，与阿拉木图相比，当地公寓价格涨幅一直相对平稳。

【编译：阿遥】