哈萨克斯坦婴儿死亡率降至历史最低水平：十年间降幅达40%

数据显示，过去十年间，哈萨克斯坦一岁以下婴儿死亡率下降了近一半。仅在去年，一岁以下婴儿死亡人数同比减少了24.2%，其中农村地区的情况改善尤为显著。

从各地区表现来看，阿克托别州（-48%）、阿克莫拉州（-42.9%）和库斯塔奈州（-42.5%）的降幅最为领先。东哈州降幅相对较小，从2024年的46例降至2025年的45例，同比减少了2.2%。

由于人口密度较高，人口大省和地区的婴儿死亡绝对值记录如下：

突厥斯坦州：325例；

阿拉木图州：176例；

阿拉木图市：155例；

奇姆肯特市与江布尔州：各为150例；

婴儿死亡绝对数最低的地区为乌勒套州，记录为24例。

值得关注的是，2025年，哈萨克斯坦全国千名活产婴儿死亡率历史上首次降至6以下，达到5.97‰。对比十年前（9.46‰）的数据，过去十年间该指标下降了约40%。

尽管城乡之间仍存在一定差距，但这一差距正在不断缩小。2025年，城市地区的千名活产婴儿死亡率为5.53‰（2024年为6.46‰），农村地区则为6.66‰（2024年为7.92‰）。这一数据的持续向好，充分体现了哈萨克斯坦公共卫生体系在提升孕产妇和儿童医疗护理水平方面所做出的积极努力。

【编译：阿遥】