加入世贸组织十年：哈萨克斯坦在全球贸易体系中发挥积极作用

贸易和一体化部新闻处发布消息称，哈萨克斯坦对外贸易额从2015年的765亿美元增长至2024年的1347亿美元，其中出口额从458亿美元提升至776亿美元。目前，约98%的对外贸易对象为世贸组织成员国。

加入世贸组织也增强了哈萨克斯坦的投资吸引力。外国直接投资额从2015年的41亿美元增加到2024年的127亿美元。这得益于哈方在商业监管领域持续推进的透明、可预测政策。

2022年，哈萨克斯坦在日内瓦担任世贸组织第十二届部长级会议主席国。这一会议被认为是世贸组织历史上最为成功的会议之一，其间通过了十余项促进全球贸易发展的重要决定。

2024年9月，世贸组织首次审议了哈萨克斯坦的贸易政策。成员国高度评价哈萨克斯坦在改革方面取得的进展，包括简化程序、提升透明度、推动经济多元化，以及为增强全球贸易体系稳定性所作的贡献。

哈萨克斯坦积极利用世贸组织争端解决机制，有效维护了国家经济利益，避免了单边贸易限制的实施。这也促使其他国家更加尊重哈萨克斯坦作为世贸组织成员的地位，并倾向于通过多边框架解决问题。

在海关管理领域，哈萨克斯坦实施了重要改革。为落实世贸组织贸易便利化协定，哈方引入电子申报、“单一窗口”系统，并实现数据自动处理。通过采用新型海关检查模式和事后核查原则，清关时间已从两天缩短至20分钟。

加入世贸组织已成为推动哈萨克斯坦经济政策现代化的重要动力。未来，哈萨克斯坦将继续深化融入国际贸易体系，并积极参与构建更加公正、高效的全球经济架构。

