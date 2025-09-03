比利时青年自学哈萨克语七年 取名“斯热姆”赴哈求学

据其介绍，斯热姆第一次来到哈萨克斯坦是在2018年。当时他游历了阿拉木图、奇姆肯特、突厥斯坦等城市，对哈萨克文化和人民产生了深厚的感情。他表示，从那次旅行起，就被哈萨克人民的热情好客和独特美食所吸引。

他介绍说，自己的语言学习之路完全依靠互联网资源和自学完成。

- 我通过各种网络资源学习哈萨克语，语法知识从书本中掌握，口语则是通过与人交流不断提高。我从未参加过专门的语言课程，完全是凭借自己的努力掌握的。 - 他说。

除了哈萨克语，斯热姆还精通荷兰语、英语和汉语，总体来说能掌握六到七门语言。他选择“斯热姆”作为哈萨克名字，源于对哈萨克民族英雄斯热姆·达特吾勒的了解和敬佩。

- 我很喜欢这个名字背后的历史和意义。 - 他说。

在哈萨克语中，有一些词汇令他格外喜爱，例如“айналайын（亲爱的）”、“уәждеме（动机、理由）”和“мәссаған（惊叹词，相当于‘天哪’）”，这些词的发音让他觉得十分有趣。

不过，他也坦言，在学习过程中遇到的最大难题之一是学习资源的不足。随着语言水平的提高，他发现可供学习的进阶材料相对匮乏。

谈及未来计划时，斯热姆表示是否留在哈萨克斯坦，取决于是否能找到合适的工作。

- 如果能找到理想的工作，我会考虑留下来。我喜欢这里的生活：自然风光优美，人民热情友好，空气清新，食物美味。 - 他说。

【编译：达娜】