纳乌鲁兹纳玛十日庆典迎来“团结日” 凝聚民族情感

哈萨克斯坦被誉为国际民族和睦的典范。根据国家统计局最新数据，哈萨克斯坦人口已突破2000万大关。在族裔构成方面，人口数量位居前列的15个民族如下：

哈萨克族 14,456,709

俄罗斯族 2,963,938

乌兹别克族 678,487

乌克兰族 371,807

维吾尔族 305,648

德意志族 223,272

鞑靼族 218,926

阿塞拜疆族 155,364

朝鲜族 120,686

土耳其族 91,732

东干族 86,067

白俄罗斯族 74,389

塔吉克族 58,712

库尔德族 51,171

柯尔克孜族 40,200

历史学博士、教授、哈萨克斯坦民族和睦大会成员萨德克·特列艮指出，3月21日蕴含着深刻的哲学内涵。他认为，“团结”这一理念在哈萨克社会始终占据核心地位。

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—古语云，“幸福何处寻？唯有团结处”。对于多民族的哈萨克斯坦而言，“团结”是一个充满福祉的词汇。我们不会将生活在这片土地上的100多个民族和族群区别对待。对所有宪法所承认的公民而言，哈萨克斯坦是共同的家园，-特列艮教授表示。

他特别强调，纳乌鲁兹节将各族民众凝聚为一体。无论宗教、语言和传统存在何种差异，人们在这一天共享节日喜悦。各民族文化中心通过展示传统习俗、艺术和美食，进一步拉近彼此的距离。

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“团结日”的意义不仅体现在国内，对于旅居海外的同胞而言，这同样是强化精神纽带的重要时刻。“同胞基金会”副会长阿勒别克·朱尔卡达姆表示，纳乌鲁兹十日庆典在海外哈萨克侨民中反响热烈，为巩固民族认同注入了新的动力。

—对于海外同胞来说，3月21日映照着“身虽远，心相连”的信念。无论身在何处，他们都以哈萨克斯坦的团结模式为荣。这一天不仅是节日，更是感受民族凝聚力的重要时刻，-朱尔卡达姆说。

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据他介绍，在“民族服饰日”，侨民身着融入哈萨克传统元素的服饰展示民族文化；在“民族体育日”，他们还会组织阿斯克（掷髀石）等传统游戏及益智竞技活动。

历史证明，在命运多舛的岁月里，哈萨克民族曾张开双臂接纳迁徙至此的各族人民，与他们分享食物与生存空间。这种深厚的包容精神，为今日牢固的社会团结奠定了基础。如今，哈萨克斯坦已成为100多个民族共同生活的“大家庭”，每一位公民都能在这片土地上感受到作为国家一员的尊严。这既体现了哈萨克民族的优秀品格，也凝聚着国家长期推行的民族政策成果。

对此，来自阿斯塔纳的年轻志愿者、乌兹别克族文化中心代表乌米特江·阿比霍贾耶夫分享了自己的感受：

—对我们而言，哈萨克斯坦不仅是出生地，更是孕育情谊的摇篮。我的朋友中有哈萨克族、俄罗斯族、朝鲜族，我们从未因族裔产生隔阂。这首先得益于哈萨克人民的慷慨与包容。在历史艰难时期，这片土地像亲人一样接纳了我们的祖辈，如今也将我们紧紧团结在一起。“团结日”既是感恩历史的日子，也是庆祝当下生活的时刻。当不同民族围坐在同一张餐桌旁、朝着共同目标努力时，未来必将更加光明，-他说。

3月21日，邻里、同事与亲友围坐一堂，共享节日餐食，祈愿国家安定繁荣。这一节日再次印证：哈萨克斯坦是一个多民族和谐共生、紧密团结的统一整体。

【编译：阿遥】