纳乌鲁兹纳玛十日庆典迎来“团结日” 凝聚民族情感
（哈萨克国际通讯社讯）3月21日是纳乌鲁兹纳玛十日庆典之“团结日”。这是一个旨在弘扬、倡导社会和谐与民族团结的重要节日。
哈萨克斯坦被誉为国际民族和睦的典范。根据国家统计局最新数据，哈萨克斯坦人口已突破2000万大关。在族裔构成方面，人口数量位居前列的15个民族如下：
- 哈萨克族 14,456,709
- 俄罗斯族 2,963,938
- 乌兹别克族 678,487
- 乌克兰族 371,807
- 维吾尔族 305,648
- 德意志族 223,272
- 鞑靼族 218,926
- 阿塞拜疆族 155,364
- 朝鲜族 120,686
- 土耳其族 91,732
- 东干族 86,067
- 白俄罗斯族 74,389
- 塔吉克族 58,712
- 库尔德族 51,171
- 柯尔克孜族 40,200
历史学博士、教授、哈萨克斯坦民族和睦大会成员萨德克·特列艮指出，3月21日蕴含着深刻的哲学内涵。他认为，“团结”这一理念在哈萨克社会始终占据核心地位。
—古语云，“幸福何处寻？唯有团结处”。对于多民族的哈萨克斯坦而言，“团结”是一个充满福祉的词汇。我们不会将生活在这片土地上的100多个民族和族群区别对待。对所有宪法所承认的公民而言，哈萨克斯坦是共同的家园，-特列艮教授表示。
他特别强调，纳乌鲁兹节将各族民众凝聚为一体。无论宗教、语言和传统存在何种差异，人们在这一天共享节日喜悦。各民族文化中心通过展示传统习俗、艺术和美食，进一步拉近彼此的距离。
“团结日”的意义不仅体现在国内，对于旅居海外的同胞而言，这同样是强化精神纽带的重要时刻。“同胞基金会”副会长阿勒别克·朱尔卡达姆表示，纳乌鲁兹十日庆典在海外哈萨克侨民中反响热烈，为巩固民族认同注入了新的动力。
—对于海外同胞来说，3月21日映照着“身虽远，心相连”的信念。无论身在何处，他们都以哈萨克斯坦的团结模式为荣。这一天不仅是节日，更是感受民族凝聚力的重要时刻，-朱尔卡达姆说。
据他介绍，在“民族服饰日”，侨民身着融入哈萨克传统元素的服饰展示民族文化；在“民族体育日”，他们还会组织阿斯克（掷髀石）等传统游戏及益智竞技活动。
历史证明，在命运多舛的岁月里，哈萨克民族曾张开双臂接纳迁徙至此的各族人民，与他们分享食物与生存空间。这种深厚的包容精神，为今日牢固的社会团结奠定了基础。如今，哈萨克斯坦已成为100多个民族共同生活的“大家庭”，每一位公民都能在这片土地上感受到作为国家一员的尊严。这既体现了哈萨克民族的优秀品格，也凝聚着国家长期推行的民族政策成果。
对此，来自阿斯塔纳的年轻志愿者、乌兹别克族文化中心代表乌米特江·阿比霍贾耶夫分享了自己的感受：
—对我们而言，哈萨克斯坦不仅是出生地，更是孕育情谊的摇篮。我的朋友中有哈萨克族、俄罗斯族、朝鲜族，我们从未因族裔产生隔阂。这首先得益于哈萨克人民的慷慨与包容。在历史艰难时期，这片土地像亲人一样接纳了我们的祖辈，如今也将我们紧紧团结在一起。“团结日”既是感恩历史的日子，也是庆祝当下生活的时刻。当不同民族围坐在同一张餐桌旁、朝着共同目标努力时，未来必将更加光明，-他说。
3月21日，邻里、同事与亲友围坐一堂，共享节日餐食，祈愿国家安定繁荣。这一节日再次印证：哈萨克斯坦是一个多民族和谐共生、紧密团结的统一整体。
【编译：阿遥】