伊朗宣布实施“真实承诺4”第37轮军事行动

伊朗表示，将使用导弹打击位于伊拉克北部库尔德自治区(库区)首府埃尔比勒的美军基地、美军第五舰队和以色列特拉维夫等目标。

美国战争部长皮特·海格塞斯(Pete Hegseth)说，美国和以色列对伊朗恐怖政权发起的为期11天的军事行动正在升级，美国星期二(3月10日)对伊朗境内发动的将是“最猛烈的打击”。

海格塞斯在新闻发布会上表示，美国星期二开展的军事行动可能动用迄今为止最多的战斗机和空袭，并运用最精准的情报。

伊朗常驻联合国代表伊拉瓦尼10日说，美国和以色列自2月28日对伊朗发动军事打击以来，无视国际法，蓄意攻击居民区和民用基础设施，迄今造成伊朗超过1300名平民丧生，9669处民用设施被毁。

美国国防部发言人肖恩·帕内尔10日说，自美国2月28日对伊朗发起大规模军事行动以来，约有140名美国军人受伤，其中8人重伤。

黎巴嫩部长理事会灾害风险管理部门10日公布的数据显示，自2日黎以冲突升级以来，以色列对黎巴嫩的持续攻击已造成570人死亡、1444人受伤。

报告还显示，此波冲突已造成超75万人流离失所，其中约12万人居住在政府指定的580个避难所中。