十所哈萨克斯坦高校入选2026年QS亚洲大学排名

该地区性排名涵盖东亚、东南亚、南亚及中亚的高等院校。本年度的排名规模创历史新高，共列入来自25个国家和地区的1529所大学，其中554所为首次入榜。

在中亚地区的112所上榜高校中，哈萨克斯坦占据44所。

相比之下，乌兹别克斯坦有22所高校上榜（共204所），吉尔吉斯斯坦有6所（共61所），塔吉克斯坦有1所（共27所）。

此外，在中亚国家中，哈萨克斯坦是唯一拥有进入亚洲百强大学的国家，包括：

阿尔法拉比哈萨克国立大学（第38名）

古米廖夫欧亚国立大学（第61名）

萨特巴耶夫技术大学（第79名）

据教育部指出，哈萨克斯坦高校排名的持续上升反映了国家在提升学术标准和加强国际合作方面取得的成果。越来越多的高校参与国际联合科研与教育项目，同时设立海外分校，这显著提高了哈萨克斯坦高等教育体系的国际竞争力。

目前，哈萨克斯坦共有29所大学与全球知名高校建立战略合作关系，15所高校设有国际大学分支机构。QS还指出，哈萨克斯坦正成为国际学生与科研人员的理想目的地，其外籍教师与留学生比例均高于周边国家平均水平。

QS每年秋季发布新一年的地区大学排名，以便与学年周期保持一致，并确保其在下一年度的持续参考价值。

【编译：达娜】